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Происшествия

Жительница Алтая познакомилась в ТЦ с девушкой и разбила ей голову стаканом

20-летняя девушка из Алтайского края попала в полицию в Тюменской области после того, как повздорила с местной жительницей в торговом центре. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

Алкоголь.
Алкоголь.
altapress.ru

Жительница Ишима Тюменской области познакомилась в одном из местных торговых центров с девушкой. Случайные знакомые решили выпить и поругались.

В ходе ссоры девушка с Алтая схватила стоявший на столе стакан и ударила оппонентку по голове. Потерпевшая обратилась в больницу. Травма оказалась неопасной для жизни.

Сотрудники полиции задержали подозреваемую. На нее завели уголовное дело за «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

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