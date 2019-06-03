Жительница Алтая познакомилась в ТЦ с девушкой и разбила ей голову стаканом

Жительница Ишима Тюменской области познакомилась в одном из местных торговых центров с девушкой. Случайные знакомые решили выпить и поругались.
В ходе ссоры девушка с Алтая схватила стоявший на столе стакан и ударила оппонентку по голове. Потерпевшая обратилась в больницу. Травма оказалась неопасной для жизни.
Сотрудники полиции задержали подозреваемую. На нее завели уголовное дело за «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.