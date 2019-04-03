Жительница Барнаула попалась на уловку лжезаводчика мопсов

38-летняя жительница Барнаула хотела купить щенка, но попалась на уловку мошенника, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю. Подозреваемого ищет полиция.

Женщина нашла в интернете объявление о продаже щенка породы мопс и связалась с владельцем по телефону. Продавец представился заводчиком собак из другого города. Он пообещал отправить щенка на попутке, но деньги потребовал перечислить сразу.

Она перечислила лжезавозчику 5 тысяч рублей, но автомобиля с мопсом так и не дождалась.

Телефоны продавца были уже не доступны, а объявление о продаже собаки к тому моменту удалили.

Следователи отдела полиции по Центральному району Барнаула возбудили уголовное дело по статье «мошенничество». Полицейские просят жителей быть бдительными и не переводить деньги неизвестным.