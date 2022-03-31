1 апреля
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Происшествия

Под уголовную статью подвел жительницу Барнаула кредит, за который она не собиралась платить

За мошенничество в сфере кредитования осудили жительницу Барнаула, рассказали altapress.ru в прокуратуре Железнодорожного района.

Банковская карта.
Банковская карта.
СС0

Женщина решила взять кредит на 75 тыс. рублей. Она онлайн заполнила заявление в одном из банков и указала ложные сведения о своих доходах, регистрации и месте работы.

Деньги горожанке выдали, но платить по кредиту она не собиралась. Все средства женщина потратила по своему усмотрению.

«В судебном заседании обвиняемая признала свою вину в полном объеме, в содеянном раскаялась», — рассказали в районной прокуратуре.

С учетом смягчающих обстоятельств обвиняемой по ч.1 ст. 159 УК РФ назначили только штраф.

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