Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
24 июня 13°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Жительница Барнаула потеряла тысячи, «клюнув» на объявление о дешевой аренде жилья

23-летняя девушка осталась без 5 тысяч рублей и без жилья, когда решила дешево снять жилье в аренду по объявлению, сообщают в региональном управлении МВД.

Главное – выманить деньги
Главное – выманить деньги
СС0

Девушка нашла в интернете объявление о сдаче в аренду обустроенной квартиры в центре города за очень приемлемую цену. Девушка связалась по телефону с якобы хозяином квартиры и банковским переводом оплатила аренду — перечислила 5 тысяч рублей. Через некоторое время телефон продавца оказался выключенным, а объявление удалено.

Пострадавшая обратилась в полицию, сотрудники которой теперь устанавливают личности злоумышленников. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость