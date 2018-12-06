Жительница Рубцовска ответит перед судом за молчание об убийстве мужа

Супруг обвиняемой часто ее избивал на фоне ревности. В конце августа 2018 года женщина пригласила в гости своего соседа, в котором, вероятно, муж и видел соперника. Компания выпивала. В ходе застолья супруги начали скандалить в присутствии гостя. Сосед пригласил мужа обвиняемой отойти в соседнюю комнату «поговорить», и нанес смертельное ножевое ранение в спину. Затем сосед попросил женщину помочь закопать тело.
Зная об убийстве, женщина скрыла от следствия информацию о преступлении и всячески скрывала уголовное деяние. Через несколько дней ее сосед обратился в правоохранительные органы, где написал явку с повинной и признался в убийстве. Суд рассматривает в отношении него уголовное дело. За укрывательство к ответу привлекли и супругу убитого.
Уголовное дело в отношении женщины направили в суд.