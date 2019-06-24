На Алтае мошенник заговорил продавца дома и похитил его деньги

Пожилой житель Горно-Алтайска хотел продать дом через интернет, но наткнулся на мошенников и потерял деньги, пишет ГУ МВД по Республике Алтай.

Предварительно установлено, что вскоре после размещения объявления 70-летнему потерпевшему позвонил мужчина, представившийся покупателем. Он предложил внести предоплату на карту, а остальное отдать при личной встрече в ближайшие дни.

Чтобы получить деньги, пенсионер сообщил номер карты. Вскоре покупатель позвонил и сообщил о проблеме с переводом. Для ее решения он попросил пройти к банкомату.

«Звонивший был настолько убедителен и заговорил пенсионера так, что он под диктовку снял, а затем перевел собственные деньги на указанный ему номер телефона», — отмечают в ведомстве.

Злоумышленник заверил мужчину, что деньги придут в течение 10 минут, после абонент прервал разговор.

Вернувшись домой, так и не дождавшись предоплаты за дом, пенсионер попытался связаться с покупателем. Однако телефон злоумышленника находился вне зоны действия сети. Всего житель Горно-Алтайска потерял больше 14 тысяч рублей.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве.