Жителя Алтайского края обвиняют в убийстве соседа, который заступился за женщину

По данным следствия, в январе 2019 года обвиняемый поссорился со своей сожительницей, участники конфликта были пьяны. Женщина боялась, что ее могут избить и выбежала на улицу. Там она заметила соседа, которому пожаловалась на агрессивное поведение своего сожителя.

Мужчина решил заступиться за соседку и зашел в квартиру обвиняемого, чтобы поговорить. Во время беседы обвиняемый несколько раз ударил незваного гостя по голове, а затем два раза ранил ножом в грудную клетку. Потерпевший скончался на месте происшествия.

Следователи собрали достаточно доказательств. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.