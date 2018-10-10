Знакомая из интернета обещала барнаульцу встречу с вином и выманила 7 тысяч рублей

Житель Барнаула хотел увидеться с девушкой, с которой познакомился в интернете. Но приятельница выманила у него крупную сумму и не встретилась, пишет ГУ МВД России по Алтайскому краю.

По предварительной информации, 31-летний мужчина познакомился с девушкой в популярной социальной сети. Она представилась Марией и вскоре после переписки назначила встречу, назвав улицу и номер дома.

Барнаулец отправился по указанному адресу, а по дороге несколько раз созванивался с новой знакомой. Девушка предложила купить бутылку вина, сказав, что может сделать это сама. У злоумышленницы не было денег, поэтому попросила перевести средства на ее номер. Она обещала купить хороший алкоголь.

Мужчина отправил 2 тысячи рублей. После этого Мария сказала, что напишет номер своей квартиры только после перечисления еще 5 тысяч рублей. Потерпевший сделал это, и номер новой знакомой оказался вне зоны действия сети.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве.