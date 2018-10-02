У алтайских строителей обвалилась уверенность в будущем

По итогам третьего квартала 2018 года индекс предпринимательской уверенности в строительстве упал до минус 35%, следует из опроса Алтайкрайстата. При этом в целом по России показатель к концу года должен составить минус 4% - это значит, что в стране отрасль выйдет из кризиса.