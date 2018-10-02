Читайте нас в соцсетях
2 октября 9°C
Новости
Вся лента
Недвижимость
708

У алтайских строителей обвалилась уверенность в будущем

По итогам третьего квартала 2018 года индекс предпринимательской уверенности в строительстве упал до минус 35%, следует из опроса Алтайкрайстата. При этом в целом по России показатель к концу года должен составить минус 4% - это значит, что в стране отрасль выйдет из кризиса.

Стройка.
Стройка.
Михаил Хаустов

Индекс предпринимательской уверенности в строительстве отражает степень оптимизма участников рынка относительно состояния экономики. По итогам I и II кварталов показатель в Алтайском крае составлял минус 20%. В III квартале он упал до минус 35%.

Почему нет уверенности?

Больше половины респондентов (всего опросили 62 предприятия) главной причиной проблем в отрасли назвали высокие налоги.

Среди других проблем: неплатежеспособность заказчиков, дороговизна материалов, дефицит заказов, погодные условия.

К концу года ситуация может еще ухудшиться. 35% опрошенных руководителей алтайских строительных компаний прогнозируют, что у них сократится число заказов. Только 14% респондентов надеются на рост.

Почему говорят о выходе отрасли из кризиса?

На пессимистичном алтайском фоне интересны общероссийские цифры — они наоборот улучшаются. По итогам 2018 года индекс уверенности в стране вырастет с минус 15% до минус 4%, что должно свидетельствовать о выходе отрасли из кризиса.

«В этой отрасли результат считается положительным не когда индекс более нуля, а когда он превышает минус 4%. В этом году мы приблизимся к этой отметке», — говорится в исследовании Высшей школы экономики, пишут «Известия».

Основным драйвером роста сектора станет жилищный сегмент, который начал процветать благодаря рекордно низким ставкам по ипотеке.

Что это значит

Индекс предпринимательской уверенности (ИПУ) — ключевой показатель настроения инвесторов в девелопмент. РБК пишет, что показатель с середины 1990-х годов находился в отрицательной зоне. Самое большое падение произошло в 1997 году, когда индекс опустился до минус 60%. Исключением был 2008 год, когда показатель составил плюс 5%.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление
Афиша
PDA
Email подписка