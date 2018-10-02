У алтайских строителей обвалилась уверенность в будущем

Индекс предпринимательской уверенности в строительстве отражает степень оптимизма участников рынка относительно состояния экономики. По итогам I и II кварталов показатель в Алтайском крае составлял минус 20%. В III квартале он упал до минус 35%.
Почему нет уверенности?
Больше половины респондентов (всего опросили 62 предприятия) главной причиной проблем в отрасли назвали высокие налоги.
Среди других проблем: неплатежеспособность заказчиков, дороговизна материалов, дефицит заказов, погодные условия.
К концу года ситуация может еще ухудшиться. 35% опрошенных руководителей алтайских строительных компаний прогнозируют, что у них сократится число заказов. Только 14% респондентов надеются на рост.
Почему говорят о выходе отрасли из кризиса?
На пессимистичном алтайском фоне интересны общероссийские цифры — они наоборот улучшаются. По итогам 2018 года индекс уверенности в стране вырастет с минус 15% до минус 4%, что должно свидетельствовать о выходе отрасли из кризиса.
«В этой отрасли результат считается положительным не когда индекс более нуля, а когда он превышает минус 4%. В этом году мы приблизимся к этой отметке», — говорится в исследовании Высшей школы экономики, пишут «Известия».
Основным драйвером роста сектора станет жилищный сегмент, который начал процветать благодаря рекордно низким ставкам по ипотеке.
Что это значит
Индекс предпринимательской уверенности (ИПУ) — ключевой показатель настроения инвесторов в девелопмент. РБК пишет, что показатель с середины 1990-х годов находился в отрицательной зоне. Самое большое падение произошло в 1997 году, когда индекс опустился до минус 60%. Исключением был 2008 год, когда показатель составил плюс 5%.