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Недвижимость

Алтайский край ждет 4 млрд рублей на расселение из аварийного жилья

Правительство Алтайского края подготовило адресную программу по расселению из аварийного жилья, сообщает официальный сайт региона.

Аварийный дом.
Аварийный дом.
Анна Зайкова

По новой программе планируют расселять дома, которые признали аварийными до 1 января 2017 года. В Алтайском крае в нее включили 238 многоквартирных домов, в которых около 3,5 тысяч квартир. В них сейчас проживают 7,3 тысячи человек.

На расселение предстоит потратить 4 млрд рублей, которые ожидаются из Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Программа рассчитана до 2025 года.

В Минстрое altapress.ru пояснили, что по программе возможно возмещение стоимости аварийного жилья из расчета 34 тыс. рублей за кв. метр. Или предоставление другого помещения, пригодного для проживания (нанимателям жилых помещений).

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