Алтайский край ждет 4 млрд рублей на расселение из аварийного жилья

По новой программе планируют расселять дома, которые признали аварийными до 1 января 2017 года. В Алтайском крае в нее включили 238 многоквартирных домов, в которых около 3,5 тысяч квартир. В них сейчас проживают 7,3 тысячи человек.

На расселение предстоит потратить 4 млрд рублей, которые ожидаются из Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Программа рассчитана до 2025 года.

В Минстрое altapress.ru пояснили, что по программе возможно возмещение стоимости аварийного жилья из расчета 34 тыс. рублей за кв. метр. Или предоставление другого помещения, пригодного для проживания (нанимателям жилых помещений).