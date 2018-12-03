За ТРЦ «Галактика» построят крупный жилой комплекс

ПСК «Строительная перспектива» Андрея Комякова получила разрешение на строительство первой очереди жилого комплекса на ул. Песчаной в центре Барнаула. Как рассказали altapress.ru в офисе застройщика, готовый проект даст городу около 50 тыс. кв. м жилья.

Для строительства нового комплекса ПСК «Строительная перспектива» около года выкупала дома в границах улиц Песчаная, Ядринцева, Кирова и переулка Революционный. Сейчас там сформирован участок площадью 2 гектара.

В первой очереди многоэтажного комплекса будет 513 квартир. Фасады облицуют цветным керамическим кирпичом. Под зданием устроят подземную парковку, а во дворе разобьют сквер.

Это будет второй масштабный проект застройщика. Сейчас он вводит в эксплуатацию первый дом ЖК «Две эпохи». Всего в этом комплексе на пр. Комсомольском в 2020 году заселят около 70 тыс. кв.м. жилья.

Территория в границах пр. Строителей между улицами Ядринцева и Челюскинцев в последние несколько лет стала еще одним центром строительства жилья. Здесь развивают площадки «Алгоритм», «Жилищная инициатива», ПСК «Строительная перспектива», «Мой дом», «Авангард». Чуть подальше работают «Адалин Строй» и другие компании.

По планам города, территория полностью обновится: на месте ветхих домов и промышленных объектов должен вырасти современный микрорайон. В нем появится школа, детский сад и другие социальных учреждения. Также предстоит пересмотреть профиль улиц.

Такие планы озвучивались на защите проектов планировок территорий за ТРЦ «Галактика». Жители расположенных там домов готовы продавать свои участки. Некоторые и них объединяются в группы.

Так, летом агентство недвижимости «Сити-Трейд» заявила об одновременной продаже 50 домов вдоль пр. Социалистического. Однако фактически девелоперу придется выкупать каждый участок по отдельности. Среди них не исключены сложные, за которые собственники просят слишком высокую сумму — порой по несколько миллионов за сотку, что рушит экономику будущего проекта.