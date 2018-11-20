Как будут выглядеть новостройки на месте «развалюх» на Советской Армии

Компания «Барнаулкапстрой» расселила ветхие двухэтажки и начала строить первые два дома на ул. Советской Армии. Из рендеров следует, что это будут многоэтажки без архитектурных изысков. Их построят на основе каркаса с кирпичным заполнением, территорию комплекса огородят, а внутри обещают построить фонтан. Планируется, что жилой комплекс сдадут в 2022 году. Первые квартиры начнут продавать в начале 2019-го.

Жилой комплекс на Советской Армии сформируют 10- и 18-этажные дома. Планировалось, что их будет шесть, однако сейчас застройщик анонсировал строительство пяти многоэтажек. Их фасады облицуют кирпичом, который покрасят в белый, светло-зеленый, светло-желтый и серый цвета.

Гендиректор компании Дмитрий Каркошкин рассказал, что дома на участке спроектировали так, что они образуют один большой двор, в котором планируют разбить сквер. Там устроят фонтан, проложат велодорожки, установят игровые комплексы. Также в ЖК построят четырехуровневую парковку, а в одном из домов организуют детский сад. Стоимость квартир застройщик пока не называет.

Константин Никитеев,

директор агентства недвижимости «Ключ-риэлт»:

Сейчас новые квартиры в подобных районах Барнаула стоят около 45−50 тысяч рублей за квадратный метр. Думаю, что и этот застройщик придержится аналогичной планки. Окончательная цена будет зависеть от планировок квартир, а также предложений, которые будут на момент продаж на рынке. Чтобы запросить больше, нужно предложить необычную новостройку, с вау-эффектом. Пока трудно предположить, какой комплекс построит «Барнаулкапстрой» — риэлторам его не презентовали.

Демонтаж здания на ул. Советской Армии , 75 ( ноябрь 2018 года). Михаил Хаустов.

Комплекс расположится на участке в 4 га в границах Советской Армии, Курской, Витебской и Матросова. Ранее там стояли ветхие двухэтажки. Два дома застройщик уже разобрал, еще один, на ул. Советской Армии, 75, расселен и готовится к сносу.

В интервью телеканалу «Катунь 24» главный инженер «Барнаулкапстроя» Александр Жеребцов рассказал, что компания начала возводить два дома на углу улиц Матросова и Советской Армии. Разрешение на строительство действует до октября 2021 года. Ожидается, что одну новостройку сдадут в 2020 году. Сейчас, пояснил Дмитрий Каркошкин, завершаются работы по подведению сетей коммуникаций к территории комплекса.

Планируется, что последний ветхий дом «Барнаулкапстрой» освободит от жильцов в конце 2019 года. Таким образом на выкуп квартир уйдет пять лет — старт дан в 2015 году, когда администрация города издала постановление «О развитии застроенной территории, ограниченной ул. Советской Армии, Курской, Витебской, Матросова». Он предусматривал снос жилых домов, признанных аварийными.

В пресс-службе мэрии altapress.ru ответили, что квартиры у собственников выкупаются в соответствии с ценой, определенной независимой экспертной организацией. Расселение производится за счет средств компании «Барнаулкапстрой». Стоимость «квадрата» назвать отказались. Известно, что в 2016 году собственникам квартир на Витебской, 16 предлагали 40 тыс. рублей за кв. м, но цена их не устраивала. Они жаловались, что полученная сумма не позволит купить достойное жилье.