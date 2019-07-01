Барнаульские чиновники разрешили перестроить советский кинотеатр в мульти-центр

Проект реконструкции кинотеатра разработала мастерская «Классика» Александра Деринга по заказу предпринимателям Данила Пронина.

От старого здания оставят фундамент, на котором возведут десять этажей. На первых предполагается устроить кафе, магазин, фитнес-центр и другие общественные зоны. Для них предусмотрена открытая галерея-веранда. На верхних — расположатся офисы и квартиры-апартаменты для сдачи в аренду.

Здание будет белого цвета, объем и фактуру которому придаст игра света и тени. Деринг подчеркивает, что новая архитектура хорошо вписывается в советскую застройку района. Собственник планирует потратить еще около полугода на разработку проектной документации. Строительство рассчитано до 2020 года.

Эскиз реконструкции «Искры» уже представляли градостроительному совету в апреле, но его отклонили. Архитекторы отметили, что для нового здания недостаточно парковок.

Как пояснил altapress.ru Александр Деринг, одобренный проект претерпел незначительные изменения. «Мы добавили парковочных мест, в том числе подземных, и наши расчеты показали, что их достаточно для этого здания», — подчеркнул он.

Эскиз бизнес-центра на месте кинотеатра «Искра». ГК «Преимущество».

Что в этом особенного

Кинотеатр «Искра» построен на ул. 50 лет СССР, 51а в 1984 года. Его предпоследние владельцы — братья Кац, которым принадлежит сеть «Киномир». Новый собственник устраивал здесь ночной клуб и ресторан, а сейчас сдает объект в аренду под магазин напитков и фитнес-клуб.

Бывший кинотеатр «Искра». Февраль 2018 года.

Бывшая «Искра» более 5 лет выставлена на продажу, но покупателей не находилось. С помощью консалтинговой компании собственник изучил особенности места, нашел потенциально востребованные функции и разработал новую концепцию здания. С продажи объект снят. Это будет еще один пример переосмысления советской застройки и наделения ее новыми функциями.