Бороться и искать. Наталья Ермак помогает бизнесу отстаивать земельные права

Ситуация№ 1: Федот , да не тот

В отношении земельного участка установлена территориальная зона, виды разрешённого использования которой противоречат цели предоставления участка.

Особенно значительные убытки от введения таких правил несут арендаторы и собственники земельных участков, которые приобретали землю для строительства. Собственники вправе возвести на них объекты, соответствующие требованиям Правил, но не отвечающие их первоначальным замыслам. Например, если участок покупался «под промышленное производство», а Правилами для участка была установлена «зона торговых объектов». В этом случае собственник участка должен изменить профиль деятельности и возвести взамен промышленного цеха торговое строение. Отвечает ли это целям бизнеса? Вряд ли.

При этом, «подстроиться под Правила» совершенно невозможно, поскольку изменение цели предоставления участка из земель в публичной собственности в договоре аренды, в том числе по соглашению сторон, недопустимо, что не раз подтверждалось судебной практикой.