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Недвижимость
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Дом сдан. Готовые квартиры в центре от 1260000 рублей

Началась итоговая распродажа квартир в жилом комплексе «Изумрудный». Дом расположен в центральной части города Барнаула на улице Песчаной, по соседству с основными ВУЗами города: АГУ, Политехнический университет, Медицинский университет, БЮИ. И всего 10 минут пешком до ЦУМ.

Жилой комплекс "Изумрудный".
Жилой комплекс "Изумрудный".
Источник: архив ООО "ИСК Вектор"

ЖК «Изумрудный» — эталон качества и комфорта проживания. В доме царит образцовый порядок и уют. Круглосуточное видеонаблюдения подъездов, паркинга, детской и спортивной площадок обеспечивают спокойную и безопасную жизнь.

Отдельно стоит сказать о современных крытых детской и спортивной площадках., предназначенных для маленьких жителей комплекса. Ведь весь первый этаж дома — это огромные развлекательная и игровая зоны, где вы можете заниматься спортом, играть с детьми, проводить праздники и мероприятия в любую погоду. Что способствует установлению добрососедских отношений. ЖК «Изумрудный» — пример настоящего клубного дома, с максимально комфортным проживанием.

Спешите жить сейчас. Ведь пока мы думаем что ваше время еще придет — время только уходит. В ЖК «Изумрудный», вас ждут уже готовые квартиры, которых осталось уже очень мало.

ЖК «Изумрудный» — новоселье уже сегодня!

Телефон отдела продаж +7 (3852) 533−000

Застройщик: ООО «ИСК Вектор». С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте: изумрудный-жк.рф. Информация о стоимости действительна на момент публикации.

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