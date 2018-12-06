Евгений Ракшин судится с мэрией Барнаула из-за отказа в строительстве жилья на «Локомотиве»

Компания «Локомотив» подала заявление в краевой арбитражный суд на комитет по строительству, архитектуре и развитию Барнаула за отказ в строительстве жилья на бывшем стадионе «Локомотив», следует из материалов дела. Истец представляет интересы девелопера Евгения Ракшина.

Компания подала пакет документов на строительство многоквартирных домов со встроенными объектами и одновременной реконструкцией комплекса стадиона «Локомотив». Однако 3 сентября комитет отказал в разрешении на строительство. Девелопер просит суд обязать чиновников устранить нарушения прав и законных интересов заявителя и выдать разрешение.

К предварительному заседанию 25 декабря стороны должны представить необходимые пакеты документов, доказывающие их правоту.

Чем известен проект застройки «Локомотива»?

Строительство жилья на месте стадиона «Локомотив» анонсировали еще в 2014 году, когда архитектор Александр Деринг представил проект будущего комплекса с домами от 5 до 16 этажей. За архитектуру, которая деликатно вписывалась в старую часть города, разработчик получил престижную премию фестиваля «Зодчество-2014». Впрочем, позже в сети появились рендеры, на которых будущий комплекс представили с домами до 25 этажей.

Проект застройки территории стадиона «Локомотив». «Классика»

Евгений Ракшин рассказывал, что планирует строить комфортное жилье и особое внимание уделить отделке фасадов — для этого планировалось исполь долговечный керамический кирпич. Также на территории закрытого комплекса планировали создать полноценную социальную инфраструктуру: спортивный зал с бассейном, кафе, магазины. Под ЖК должны были устроить подземную парковку.

Однако из задуманного Ракшин построил только один дом — 16-этажку коридорного типа с однокомнатными студиями (объект вводят в 2018 году). Строительство основного комплекса остановилось из-за того, что в его территорию попадал памятник архитектуры федерального значения (снять статус через суд не удалось) — фасад стадиона. Архитектор вписал здание в будущий жилой комплекс, которое стало частью торговой галереи первого этажа.

Стадион «Локомотив» в Барнауле. altapress.ru

Также против ЖК на «Локомотиве» выступало руководство «Барнаульского автовокзала», так как будущее жилье попадало в его санитарно-защитную зону.

Напомним, что Евгений Ракшин давно планировал застроить территорию стадиона «Локомотив». По одной из версий, здесь должны были построить торговый центр с декоративными фасадами в форме яиц.