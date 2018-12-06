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Недвижимость
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Евгений Ракшин судится с мэрией Барнаула из-за отказа в строительстве жилья на «Локомотиве»

Компания «Локомотив» подала заявление в краевой арбитражный суд на комитет по строительству, архитектуре и развитию Барнаула за отказ в строительстве жилья на бывшем стадионе «Локомотив», следует из материалов дела. Истец представляет интересы девелопера Евгения Ракшина.

Проект жилого комплекса на месте стадиона "Локомотив".
Проект жилого комплекса на месте стадиона "Локомотив".
kapitalist.tv

Компания подала пакет документов на строительство многоквартирных домов со встроенными объектами и одновременной реконструкцией комплекса стадиона «Локомотив». Однако 3 сентября комитет отказал в разрешении на строительство. Девелопер просит суд обязать чиновников устранить нарушения прав и законных интересов заявителя и выдать разрешение.

К предварительному заседанию 25 декабря стороны должны представить необходимые пакеты документов, доказывающие их правоту.

Чем известен проект застройки «Локомотива»?

Строительство жилья на месте стадиона «Локомотив» анонсировали еще в 2014 году, когда архитектор Александр Деринг представил проект будущего комплекса с домами от 5 до 16 этажей. За архитектуру, которая деликатно вписывалась в старую часть города, разработчик получил престижную премию фестиваля «Зодчество-2014». Впрочем, позже в сети появились рендеры, на которых будущий комплекс представили с домами до 25 этажей.

Проект застройки территории стадиона &quot;Локомотив&quot;.
Проект застройки территории стадиона «Локомотив».
«Классика»

Евгений Ракшин рассказывал, что планирует строить комфортное жилье и особое внимание уделить отделке фасадов — для этого планировалось исполь долговечный керамический кирпич. Также на территории закрытого комплекса планировали создать полноценную социальную инфраструктуру: спортивный зал с бассейном, кафе, магазины. Под ЖК должны были устроить подземную парковку.

Однако из задуманного Ракшин построил только один дом — 16-этажку коридорного типа с однокомнатными студиями (объект вводят в 2018 году). Строительство основного комплекса остановилось из-за того, что в его территорию попадал памятник архитектуры федерального значения (снять статус через суд не удалось) — фасад стадиона. Архитектор вписал здание в будущий жилой комплекс, которое стало частью торговой галереи первого этажа.

Стадион &quot;Локомотив&quot; в Барнауле.
Стадион «Локомотив» в Барнауле.
altapress.ru

Также против ЖК на «Локомотиве» выступало руководство «Барнаульского автовокзала», так как будущее жилье попадало в его санитарно-защитную зону.

Напомним, что Евгений Ракшин давно планировал застроить территорию стадиона «Локомотив». По одной из версий, здесь должны были построить торговый центр с декоративными фасадами в форме яиц.

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