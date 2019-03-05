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Недвижимость

Карта. Какие дворы благоустроят в Барнауле в 2019 году

Барнаульские власти опубликовали тендер на разработку проектов и смет для благоустройства 109 дворов в краевой столицы. За эту работу чиновники готовы заплатить почти 10 млн рублей, следует из данных сайта госзакупок.

Двор.
Двор.
Анна Зайкова

Аукцион состоится 28 марта. Победитель должен будет за 60 дней со дня подписания контракта подготовить всю необходимую документацию для благоустройства 109 дворов многоэтажек. Как следует из списка объектов, они рассредоточены по всему городу. Больше всего их в районе площади Октября, на Сулиме и Потоке.

Полный список адресов, где собираются приводить в порядок дворы, смотрите на карте.

Напомним, на работы из федерального бюджета выделят около 200 млн рублей по программе «Формирование комфортной городской среды».

Во всех дворах отремонтируют асфальт, установят новые поребрики, урны и скамейки. Жители 56 домов добавят свои деньги на спортивные и игровые площадки, ливневые канализации, дренажные системы и озеленение. На долю жильцов придется до 40% стоимости дополнительных работ.

В Алтайском крае программу «Формирование комфортной городской среды» реализуют третий год. В 2019 году Барнаул получит по ней около 300 млн рублей. Помимо дворов еще около 100 млн пойдут на благоустройство общественных территорий.

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