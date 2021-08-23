Купольный дом с мини-парком из камней продают под Барнаулом

Недалеко от Барнаула на продажу выставили усадьбу, на территории которой есть купольный дом и мини-парк из камней, сообщил Алтайский портал недвижимости.

Усадьба с купольным домом и парком камней.

Камни в саду причудливой формы, разных оттенков и размеров. Их оформление кустарниками и статуэтками напоминает заграничные тематические парки многолетних камней.

Сам дом находится в микрорайоне Светлом в поселке Бобровка в лесной глуши. Территория усадьбы состоит из трех участков, общая площадь которых составляет 45 соток.

На участке большой деревянный дом отдыха с баней и купольный дом. Он утеплен изнутри, в центре расположена кирпичная печь. К большой сферической постройке примыкает еще поменьше.

В процессе строительства находится основной жилой дом. Он должен быть общей площадью 190 кв. м. Также на участке есть фундамент под гараж.

Собственник пытается продать объект за 33 млн рублей.

Ранее в центре Барнаула за 26,5 млн рублей выставили на продажу оздоровительный комплекс «Никитинский» с купелями.