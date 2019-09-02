С эскроу-счетами надежнее. «Вира-Строй» строит в Барнауле квартиры по новым правилам

Жилой комплекс «Матрёшки», расположенный в квартале 2009, — один из самых популярных объектов среди покупателей квартир на первичном рынке. Причина тому — продуманное до мелочей жилье и доступная стоимость квадратного метра.

Из 8 домов ЖК 3 уже сданы в эксплуатацию: на ул. Балтийской, 95, 97, 99. Строится еще 5 многоэтажек.

ООО ИСК «ВИРА-Строй» запустила продажи по эскроу-счетам в новом доме на ул. Балтийской, 93. Эскроу-счета открываются в ПАО «Сбербанк». Дом каркасно-кирпичный, на 550 квартир площадью от 22 до 93 кв. м. В продаже студии, 1-комнатные, 2-комнатные, 3-комнатные квартиры и евродвушки.

Ход строительства. ООО ИСК «ВИРА-Строй» Ход строительства. ООО ИСК «ВИРА-Строй» Ход строительства. ООО ИСК «ВИРА-Строй»

Передача ключей жителям планируется до 27 декабря 2020 года.

Все квартиры будут передаваться жильцам с отделкой «под ключ»: матовые натяжные потолки, способные прослужить своим хозяевам не один десяток лет, оклеенные флизелиновыми обоями современного дизайна стены, на полу — линолеум с расцветкой «под ламинат», входные двери, межкомнатные двери с элементами декора, в ванной комнате плитка от пола до потолка, установленная сантехника: ванна, раковина, унитаз, смесители.

Отделка «под ключ». ООО ИСК «ВИРА-Строй»

Современные удобные планировки квартир на ул. Балтийской, 93:

1-я секция , типовой этаж ( планировка). ООО ИСК «ВИРА-Строй»

3-я секция , типовой этаж ( планировка). ООО ИСК «ВИРА-Строй»

4-я секция , типовой этаж ( планировка). ООО ИСК «ВИРА-Строй»

Микрорайон с максимально удобной для проживания средой, в котором безопасность сочетается с комфортом и уютом. Уделено особое внимание формированию безопасной и дружественной атмосферы: уютная придомовая территория, прогулочные зоны и детские комплексы, площадки для отдыха и спорта, зоны для выгула домашних животных, подземные парковки. Всё это — особенности квартальной застройки. Есть все необходимые условия для комфортного проживания — хорошая инфраструктура: супермаркеты, школы, детские сады, транспортная доступность. Успейте стать владельцем современного и комфортного жилья!

По всем вопросам приобретения квартир вы можете обратиться в офис «VS-Недвижимость», единственного официального представителя ООО «ИСК «ВИРА-Строй» в г. Барнауле: пр. Красноармейский, 75-б, 3-й этаж.

Тел. (3852) 22−39−19

Пн — пт: 9.00 — 18.00.

Сб , вс — выходные.

Дополнительный офис продаж, офис «VS-Недвижимость»: ул. Балтийская, 95.

Тел. (3852) 22−39−19; экскурсии — тел. 8−905−927−31−13

Пн , вт , чт , пт: 9.00 — 19.00.

вт чт пт: 9.00 — 19.00. Ср: 10.00 — 18.00.

Сб: 10.00 — 14.00.

Вс — выходной.

ЖК «Матрёшки» — застройщик ООО ИСК «ВИРА-Строй». Эскроу-счета открываются в ПАО «Сбербанк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и matreshki-barnayl.ru

Информация о стоимости действительна на момент публикации