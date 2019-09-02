С эскроу-счетами надежнее. «Вира-Строй» строит в Барнауле квартиры по новым правилам

Из 8 домов ЖК 3 уже сданы в эксплуатацию: на ул. Балтийской, 95, 97, 99. Строится еще 5 многоэтажек.
ООО ИСК «ВИРА-Строй» запустила продажи по эскроу-счетам в новом доме на ул. Балтийской, 93. Эскроу-счета открываются в ПАО «Сбербанк». Дом каркасно-кирпичный, на 550 квартир площадью от 22 до 93 кв. м. В продаже студии, 1-комнатные, 2-комнатные, 3-комнатные квартиры и евродвушки.
Передача ключей жителям планируется до 27 декабря 2020 года.
Все квартиры будут передаваться жильцам с отделкой «под ключ»: матовые натяжные потолки, способные прослужить своим хозяевам не один десяток лет, оклеенные флизелиновыми обоями современного дизайна стены, на полу — линолеум с расцветкой «под ламинат», входные двери, межкомнатные двери с элементами декора, в ванной комнате плитка от пола до потолка, установленная сантехника: ванна, раковина, унитаз, смесители.
Современные удобные планировки квартир на ул. Балтийской, 93:
Микрорайон с максимально удобной для проживания средой, в котором безопасность сочетается с комфортом и уютом. Уделено особое внимание формированию безопасной и дружественной атмосферы: уютная придомовая территория, прогулочные зоны и детские комплексы, площадки для отдыха и спорта, зоны для выгула домашних животных, подземные парковки. Всё это — особенности квартальной застройки. Есть все необходимые условия для комфортного проживания — хорошая инфраструктура: супермаркеты, школы, детские сады, транспортная доступность. Успейте стать владельцем современного и комфортного жилья!
По всем вопросам приобретения квартир вы можете обратиться в офис «VS-Недвижимость», единственного официального представителя ООО «ИСК «ВИРА-Строй» в г. Барнауле: пр. Красноармейский, 75-б, 3-й этаж.
Тел. (3852) 22−39−19
- Пн — пт: 9.00 — 18.00.
- Сб, вс — выходные.
Дополнительный офис продаж, офис «VS-Недвижимость»: ул. Балтийская, 95.
Тел. (3852) 22−39−19; экскурсии — тел. 8−905−927−31−13
- Пн, вт, чт, пт: 9.00 — 19.00.
- Ср: 10.00 — 18.00.
- Сб: 10.00 — 14.00.
- Вс — выходной.
ЖК «Матрёшки» — застройщик ООО ИСК «ВИРА-Строй». Эскроу-счета открываются в ПАО «Сбербанк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и matreshki-barnayl.ru
Информация о стоимости действительна на момент публикации