Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
2 сентября 19°C
394

С эскроу-счетами надежнее. «Вира-Строй» строит в Барнауле квартиры по новым правилам

Жилой комплекс «Матрёшки», расположенный в квартале 2009, — один из самых популярных объектов среди покупателей квартир на первичном рынке. Причина тому — продуманное до мелочей жилье и доступная стоимость квадратного метра.

ЖК «Матрешки».
ЖК «Матрешки».
ООО ИСК «ВИРА-Строй»

Из 8 домов ЖК 3 уже сданы в эксплуатацию: на ул. Балтийской, 95, 97, 99. Строится еще 5 многоэтажек.

ООО ИСК «ВИРА-Строй» запустила продажи по эскроу-счетам в новом доме на ул. Балтийской, 93. Эскроу-счета открываются в ПАО «Сбербанк». Дом каркасно-кирпичный, на 550 квартир площадью от 22 до 93 кв. м. В продаже студии, 1-комнатные, 2-комнатные, 3-комнатные квартиры и евродвушки.

Ход строительства.
Ход строительства.
ООО ИСК «ВИРА-Строй»
Ход строительства.
Ход строительства.
ООО ИСК «ВИРА-Строй»
Ход строительства.
Ход строительства.
ООО ИСК «ВИРА-Строй»

Только сейчас можно купить квартиру с ремонтом от 1 286 000 рублей!

Передача ключей жителям планируется до 27 декабря 2020 года.

Все квартиры будут передаваться жильцам с отделкой «под ключ»: матовые натяжные потолки, способные прослужить своим хозяевам не один десяток лет, оклеенные флизелиновыми обоями современного дизайна стены, на полу — линолеум с расцветкой «под ламинат», входные двери, межкомнатные двери с элементами декора, в ванной комнате плитка от пола до потолка, установленная сантехника: ванна, раковина, унитаз, смесители.

Отделка «под ключ».
Отделка «под ключ».
ООО ИСК «ВИРА-Строй»

Современные удобные планировки квартир на ул. Балтийской, 93:

1-я секция, типовой этаж (планировка).
1-я секция, типовой этаж (планировка).
ООО ИСК «ВИРА-Строй»
3-я секция, типовой этаж (планировка).
3-я секция, типовой этаж (планировка).
ООО ИСК «ВИРА-Строй»
4-я секция, типовой этаж (планировка).
4-я секция, типовой этаж (планировка).
ООО ИСК «ВИРА-Строй»

Микрорайон с максимально удобной для проживания средой, в котором безопасность сочетается с комфортом и уютом. Уделено особое внимание формированию безопасной и дружественной атмосферы: уютная придомовая территория, прогулочные зоны и детские комплексы, площадки для отдыха и спорта, зоны для выгула домашних животных, подземные парковки. Всё это — особенности квартальной застройки. Есть все необходимые условия для комфортного проживания — хорошая инфраструктура: супермаркеты, школы, детские сады, транспортная доступность. Успейте стать владельцем современного и комфортного жилья!

По всем вопросам приобретения квартир вы можете обратиться в офис «VS-Недвижимость», единственного официального представителя ООО «ИСК «ВИРА-Строй» в г. Барнауле: пр. Красноармейский, 75-б, 3-й этаж.

Тел. (3852) 22−39−19

  • Пн — пт: 9.00 — 18.00.
  • Сб, вс — выходные.

Дополнительный офис продаж, офис «VS-Недвижимость»: ул. Балтийская, 95.

Тел. (3852) 22−39−19; экскурсии — тел. 8−905−927−31−13

  • Пн, вт, чт, пт: 9.00 — 19.00.
  • Ср: 10.00 — 18.00.
  • Сб: 10.00 — 14.00.
  • Вс — выходной.

ЖК «Матрёшки» — застройщик ООО ИСК «ВИРА-Строй». Эскроу-счета открываются в ПАО «Сбербанк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и matreshki-barnayl.ru

Информация о стоимости действительна на момент публикации

  • Реклама

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Новости
Вся лента
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость