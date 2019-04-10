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Недвижимость

Мэрия Барнаула хочет снести одну из пристроек КДМа

В Барнауле могут снести одну из многочисленных пристроек краевого дома мод (КДМ) на пр. Строителей, 16. Соответствующее предписание получил собственник объекта, сказано на сайте комитета по строительству, архитектуре и развитию города.

Пр-т Строителей, 16.
Пр-т Строителей, 16.
архив Рекламной группы "Продвижение"

Здание на пр. Строителей, 16 изначально было прямоугольным. Затем оно приобрело вычурный вид, обрастая со всех сторон пристройками, которые сейчас сдаются в аренду. Одну из них муниципалитет счел «самовольно возведенным объектом капитального строительства».

Собственник здания КДМ — предприниматель Александр Кузнецов — уточнил, что речь идет о небольшой пристройке во дворе здания. Сейчас его юристы готовят документы, чтобы оспорить решение комитета. От других комментариев он отказался.

Список зданий, которые по мнению комитета по строительству, архитектуре и развитию города построены самовольно, обновили в марте 2019 года. Больше всего среди самовольных построек гаражей и ограждений. Также встречаются торговые павильоны, жилые дома, коммерческие здания и автомойки.

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