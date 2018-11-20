Мэрия Барнаула сообщила, когда начнется реновация Потока

Администрация Барнаула подготовила семь участков на Потоке для строительства многоэтажных домов. Для начала работ чиновникам предстоит подготовить аукционы, чтобы определить застройщиков. Сделать это можно будет только после того, как в городе примут новый Генеральный план , сообщили altapress.ru в пресс-службе мэрии. Тем самым начать работы смогут не раньше второй половины 2019 года.

Где будут строить многоэтажки

Планируется, что на Потоке снесут 47 ветхих домов. Они расположены на семи участках, которые могут попасть в программу развития застроенных территорий. Это решение предусмотрено статьей 46.1 — 46.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Из сформированного перечня территорий приоритетными площадками для развития жилищного строительства являются:

Квартал , ограниченный ул. Петра Сухова , Западной 1-ой , Эмилии Алексеевой , 80 Гвардейской Дивизии.

ограниченный ул. Петра Сухова Западной 1-ой Эмилии Алексеевой 80 Гвардейской Дивизии. Часть квартала , ограниченная ул. Петра Сухова , пр. Ленина , Чудненко.

ограниченная ул. Петра Сухова пр. Ленина Чудненко. Часть квартала , ограниченная ул. Петра Сухова , Западной 1-й , Эмилии Алексеевой.

ограниченная ул. Петра Сухова Западной 1-й Эмилии Алексеевой. Часть квартала , ограниченная ул. Петра Сухова , Смирнова , Эмилии Алексеевой.

ограниченная ул. Петра Сухова Смирнова Эмилии Алексеевой. Часть квартала , ограниченная ул. Петра Сухова , Смирнова , Чудненко.

ограниченная ул. Петра Сухова Смирнова Чудненко. Часть квартала , ограниченная ул. Петра Сухова , Тимуровской , Беляева.

ограниченная ул. Петра Сухова Тимуровской Беляева. Часть квартала , ограниченная ул. Петра Сухова , Малахова , Беляева.

На Потоке в Барнауле. Анна Зайкова , altapress.ru

Когда будут строить

В пресс-службе мэрии сообщают, что для этих территорий нет проектов планировок, поэтому пока не ясно, что на них можно построить. Однако уточняется, что по проекту Генерального плана Барнаула (находится в разработке) здесь указана зона застройки многоэтажными жилыми домами. Строить высотки смогут начать только после того, как документ примут, а потом разработают на его основе правила землепользования и застройки, а затем проекты планировок. Сделают это не раньше второй половины 2019 года.

Планируется, что мэрия подготовит участки к аукциону. Победителя обяжут расселить расположенные на них аварийные дома.

На Потоке в Барнауле. Анна Зайкова , altapress.ru

Как реализуют такие проекты

Развитие застроенных территорий — отдельное направление в строительстве жилья в городах, когда новые дома возводят на месте признанных аварийными. Параллельно с этим обновляются сети коммуникаций, дороги, строятся социальные учреждения, парки и т. д.

В Барнауле пилотный проект реновации стартовал в начале 2015 года. Аукцион выиграла компания «Барнаулкапстрой», 100% акций которой принадлежит мэрии города. За это время застройщик разработал проект планировки территории на Советской Армии — всего 4 га земли. Расселил несколько домов, подготовил сети коммуникаций для будущего жилого комплекса. Однако расселение аварийных домов идет до сих пор. Выкупить квартиры в последнем планируют в конце 2019 года.

Известно, что жители не всегда довольны предложенной компенсацией. При том, что квадратный метр оценили примерно в 40 тысяч рублей, в целом за каждую квартиру выходит небольшая сумма. Этих денег не хватает на то, чтобы купить желаемую квартиру. Однако закон в данном случае обязывает собственника продать жилье, так как дом признан аварийным.