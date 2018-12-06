На Алтае за 42 млн продают усадьбу с тремя видами бань, погребом и бассейном.

В объявлении указано, что на участке есть основной дом в 435 квадратных метров с дизайнерской отделкой. В подвале — бильярдная, прачечная, спортзал, погреб.
На первом этаже — гостиная, кухня-столовая, детская игровая комната, две спальни, санузел с душевой кабиной, гардеробная. На втором этаже — три спальни, гостиная, санузел, выход на террасы с видом на Катунь и горы.
Кроме основного дома на участке также находятся гараж на три автомобиля, над ним — помещение в 70 квадратов для проживания персонала. Также есть комплекс отдыха с финской, русской, турецкой банями, комната отдыха, санузел. На втором этаже расположены три спальни. На территории стоит и летний крытый бассейн.
По словам продавца, коттедж можно использовать как турбазу.