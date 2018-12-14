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Одни чиновники продали часть дороги под ТЦ в Барнауле, другие не разрешают строить

Главный архитектор Алтайского края Виктор Четошников намерен разобраться со строительством магазина на Правобережном тракте, 26а в Барнауле. Объект размещают на месте съезда с федеральной трассы в поселок Затон. Такое здание станет препятствием для развития правобережья, считает градостроительный совет, который 13 декабря рассматривали проект.

Автомобили в Барнауле. Правобережный тракт. Пост ГИБДД.
Автомобили в Барнауле. Правобережный тракт. Пост ГИБДД.
Анна Зайкова

Что хотят строить?

Компания «Артис» запланировала построить двухэтажный мебельный магазин. Здание хотят разместить между постом ГИБДД и помещением бывшего автоцентра «Реал» (сейчас продается за 85 млн рублей). В новострое кроме торгового зала хотят разместить кафе и склад.

В чем проблема

Мебельный магазин спроектирован на участке, который отведен для съезда в поселок Затон, минуя пост ГИБДД. Дорога почти построена — ей не хватает асфальтового покрытия. Однако ее не эксплуатируют — съезд перекрыт, а кадастровая карта не показывает выделенной под нее территории.

Виктор Четошников,
главный архитектор Алтайского края:

Я не оставляю мысли, что город созреет до освоения правобережья. Нам сейчас нужно резервировать съезды и примыкание к федеральной трассе — для них нужны серьезные территории. Постепенно, шаг за шагом, мы перекрываем эту возможность. Вопрос о строительстве на Правобережном тракте, 26а нужно снять с обсуждения градосовета. Решение о выделение этого участка ошибочно. Я займусь территорией в силу своих возможностей.

Новый торговый центр между ГИБДД и бывшем автоцентром &quot;Реал&quot;.
Новый торговый центр между ГИБДД и бывшем автоцентром «Реал».
altapress.ru.

Градосовет также отметил, что проект магазина сам по себе слабый. Так, необходимые парковки и съезды спроектированы за пределами участка. Это объясняется тем, что у участков на Правобережном тракте, 26а и Правобережном тракте, 26 один собственник. Также архитекторы не предложили подъезд к будущему магазину по направлению из Новоалтайска в Барнаул.

Как дорога оказалась у частника

В 2014 году фонд имущества Алтайского края выставил на торги участок на Правобережном тракте, 26а для строительства торгово-выставочного комплекса. Лот приобрела компания «Артис», заплатив 620,8 тыс. рублей, сообщает сайт фонда.

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