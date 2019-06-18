Отвалившаяся штукатурка спровоцировала архитектурное открытие в Барнауле

Барнаульский архитектор Александр Деринг сделал открытие после того, как увидел колонну здания на ул. Ползунова с отвалившейся штукатуркой. Оказалось, что колонна на самом деле с каннелюрами (желобками), а не гладкая. Теперь архитектор считает, что можно восстановить первоначальный облик колонн. Об этом он написал в Facebook.