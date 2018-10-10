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10 октября
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Почему «Селф» не допустили до строительства художественного музея в Барнауле

Компания «Селф» не получила госконтракт на строительство краевого художественного музея в Барнауле. Комиссия единогласно отказала единственному претенденту, потому что он не смог предоставил банковские гарантии, следует из документов на сайте госзакупок.

Краевой художественный музей. Июль 2018 года.
Краевой художественный музей. Июль 2018 года.
Анна Зайкова.

10 октября закупка переведена в статус завершенной. Это значит, что Единый госзаказчик капстроительства в Алтайском крае будет вновь формировать закупку.

Не исключено, что в очередной раз число претендентов на госконтракт стоимостью более 600 млн рублей будут и другие компании. В 2017 году вместе с «Селфом» заявлялись барнаульская, кемеровская и московская компании. Однако комиссия тогда решила, что они не соответствуют требованиям закупки, а ФАС признал их жалобы необоснованными.

Ранее Нодар Шония, руководитель компании «Селф» комментировал altapress.ru, что готов бороться за госконтракт. Кроме закупки на достройку музея стоимость 611 млн рублей, планировалось организовать еще одну на отделку помещений и приобретение оборудования для работы музея: хранения экспонатов, организации экспозиций и других мероприятий.

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