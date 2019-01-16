Под Новосибирском за 135 миллионов продают коттедж в стиле средневекового замка

Замок имеет выход на песчаный пляж. Площадь самой усадьбы — 1,3 га. На ней стоит гараж на 10 машин, дом-баня, бассейн с витринным остеклением и зона для барбекю.

Замок состоит из четырёх этажей над землёй и одного этажа вниз, до которых можно с комфортом добираться на лифте, имеет два тёплых парковочных места для хозяев, все башни в доме функциональные на каждом этаже.