Полгоры и сцена в руинах. Как сейчас выглядит пл. Сахарова, где «заморозили» большую стройку

Демонтаж водяных баков на пл. Сахарова в Барнауле и холма над ними будет завершен, а вот будущая стройка на время « заморожена » — об этом заявил руководитель компании «Барнаульская крепость» Андрей Козлов. А пока на главной площади продолжаются работы. Видно, что снос довоенных сооружений близится к концу — каждый день отсюда выезжают грузовики с грунтом, гора тает на глазах, а «праздничные» конструкции постепенно покидают пл. Сахарова.

Снос баков на пл. Сахарова в Барнауле. Март 2022 года.

Собственник земельного участка на пр. Социалистический, 95 решил, что пока приостановит реализацию проекта застройки территории, которую освобождает от аварийных резервуаров для воды и холма над ними. Бизнесмен Андрей Козлов отметил: «сегодняшние реалии» стали причиной замораживания проекта.

Жители Барнаула беспокоятся: что впоследствии останется городу после того, как холм будет снесен? На этот вопрос пока нет ответа. Ясно одно: пока на пл. Сахарова будут вестись работы по демонтажу, здесь точно останется забор из металлопрофиля. Что будет дальше — зависит от владельца недвижимости в центре Барнаула.

Сейчас же видно, что подрядчик — компания «СЦСМ» — сровнял с землей практически половину «горы» и принялся за знаменитую сцену.

Снос баков на пл. Сахарова в Барнауле. Март 2022 года. Анна Зайкова.

Напомним, демонтаж аварийных баков начался в январе 2022 года. Работы по демонтажу планировалось завершить в мае. Андрей Козлов заверил, что начатое будет доведено до конца: аварийные баки уберут, а площадку выровняют и освободят от мусора.

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