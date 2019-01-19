Рубцовчанка купила здание и участки в центре Барнаула

Одноэтажное здание в центре Барнаула и примыкающий к нему участок, принадлежавшие обанкротившемуся «СтройГАЗу», на торгах купила жительница Рубцовска Наталья Борисова. Пока неясно, для каких целей приобретена недвижимость, расположенная в центре города — в пяти минутах ходьбы от «Сити-центра» и рядом с главным офисом налоговой службы.

На торги выставили одноэтажное здание площадью 367 кв. метров на ул. Партизанская, д. 103 (в нем до недавнего времени располагалась пекарня), право аренды участка под зданием (до 8 августа 2024 года). Площадь участка 1,2 тыс. кв метров, категория: «земли населенных пунктов, для строительства общественного здания».

Кроме того, в состав лота входил прилегающий к зданию участок на ул. Пролетарская, д. 104-а площадью 780 кв. метров. Участок относится к категории «земли населенных пунктов — для эксплуатации жилого дома».

Объекты недвижимости, принадлежавшие признанному банкротом «СтройГАЗу», расположены рядом с главным офисом управления ФНС по Алтайскому краю.

На торгах объекты купила Наталья Борисова из Рубцовска за 17,26 млн рублей при стартовой цене 27 млн рублей. Договор купли-продажи уже заключен, следует из информации, опубликованной конкурсным управляющим 14 января.

Информации о Борисовой найти пока не удалось, и каковы ее планы на эти объекты, также пока неизвестно. Согласно данным поратала «За честный бизнес», как индивидуальный предприниматель Наталья Борисова действует только с 15 января, в торгах она участвовала как физлицо. Сейчас основной вид деятельности ее ИП — розничная торговля.