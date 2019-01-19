Рубцовчанка купила здание и участки в центре Барнаула

На торги выставили одноэтажное здание площадью 367 кв. метров на ул. Партизанская, д. 103 (в нем до недавнего времени располагалась пекарня), право аренды участка под зданием (до 8 августа 2024 года). Площадь участка 1,2 тыс. кв метров, категория: «земли населенных пунктов, для строительства общественного здания».
Кроме того, в состав лота входил прилегающий к зданию участок на ул. Пролетарская, д. 104-а площадью 780 кв. метров. Участок относится к категории «земли населенных пунктов — для эксплуатации жилого дома».
Объекты недвижимости, принадлежавшие признанному банкротом «СтройГАЗу», расположены рядом с главным офисом управления ФНС по Алтайскому краю.
На торгах объекты купила Наталья Борисова из Рубцовска за 17,26 млн рублей при стартовой цене 27 млн рублей. Договор купли-продажи уже заключен, следует из информации, опубликованной конкурсным управляющим 14 января.
Информации о Борисовой найти пока не удалось, и каковы ее планы на эти объекты, также пока неизвестно. Согласно данным поратала «За честный бизнес», как индивидуальный предприниматель Наталья Борисова действует только с 15 января, в торгах она участвовала как физлицо. Сейчас основной вид деятельности ее ИП — розничная торговля.