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Собственники многоквартирника в Барнауле коллективно продают свое жилье

Собственники квартир на ул. Островского, 32 выставили на продажу весь свой ветхий дом. Объект оценили в 18 млн рублей. Предложение уже разослано строительным организациям города и размещено на специальных сайтах объявлений.

Деньги. Недвижимость.
Деньги. Недвижимость.
Moscow-Live.ru/Flickr, CC BY-NC-SA

В доме восемь квартир площадью около 40 кв. м. Всего там четыре собственника: в двух квартирах размещается парикмахерская, еще тремя владеет барнаулец, который и инициировал продажу.

При стоимости дома и участка площадью 15,3 сотки, в среднем за каждую квартиру можно выручить около 2,25 млн рублей.

В офисах крупных застройщиков altapress.ru пояснили, что это очень компактный участок. Построить на нем можно небольшое здание, например, пятиэтажку или офис. Он привлекателен своим соседством со школой, парком и другими соцобъектами.

Участок для продажи.
Участок для продажи.
Авито.
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