Статистика для красоты? В Алтайском крае стабильно растут объемы инвестиций в строительстве

Начиная с января 2018 года Алтайкрайстат отчитывается о росте объемов инвестиций в строительство. По итогам января-апреля регион вырос по этому показателю на 19% к аналогичному периоду 2018-го. Но строители настаивают: рост спровоцирован не рыночными механизмами, а значит всплеск краткосрочный.

О чем сообщает крайстат

Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», в январе-апреле 2019 года составил 10,7 млрд рублей. Это на 19,6% больше января-апреля 2018 года. Прирост чуть меньше предыдущих периодов этого года. Так, в январь 2019 был в 1,7 раза лучше января 2018-го (рост с 1,1 млрд рублей до 2,1). Февраль и март дали 35% и 38% роста к предыдущим периодам.

Важно, что в данном случае крайстат отчитывается по всему объему строительства в регионе: жилищному, коммерческому и социальному.

Откуда рост?

Строители подтверждают — отчетность соответствует действительности. Но у положительной динамики часто не рыночная, а дотационная основа. Исполнительный директор «ЖБИ Сибири» Кирилл Овсянников говорит о 20% росте спроса на товарный бетон и ЖБИ-изделия в первые месяцы 2019-го года (к результату 2018-го). Причина — массовое строительство школ и детских садов в Алтайском крае.

«Это небольшие по объему здания — 2−3 этажа, которые необходимо построить оперативно. Поэтому мы комплектовали их в течение нескольких месяцев. К концу мая большинство „коробок“ построили, и объемы отгрузок с завода в этот сектор упадут. Ждем, что социальные объекты продолжат возводить и в 2020 году».

Стройматериалы подорожали

Кирилл Овсянников,

исполнительный директор «ЖБИ Сибири»:

Полагаю, что положительная отчетность крайстата по виду деятельности «Строительство» — это еще и результат роста цен на стройматериалы. Помните же, что с начала этого года на 2% вырос НДС?

Рывок в жилищном строительстве

Застройщики жилья также подтверждают altapress.ru, что в этом году приросли в объемах инвестиций. Так «Жилищная инициатива» Юрия Гатилова разогналась на 20% к результатам 2018-го. «И так во многих компаниях», — говорит застройщик.

Компании вынуждены аккумулировать ресурсы в объекты, чтобы довести их строительную готовность до 30% и получить возможность дальше работать с деньгами дольщиков. Такое условие государство поставило им в конце 2018-го.

Александр Мишустин,

председатель правления Союза строителей Алтайского края:

Но обратите внимание, в основном работа ведется по уже заложенным объектам. Всем важно получить искомые 30% строительной готовности и продолжить привлекать дольщиков, а не обращаться в банк за с проектным финансированием. Новых домов закладывается мало, а разрешений выдается еще меньше.

Александр Мишустин , председатель правления Союза строителей Алтайского края. Круглый стол «Город в городе». Белокуриха 2019. Анна Зайкова.

По данным отчетности строителей за I квартал 2019 года, которую собирает Госинспекция Алтайского края, в этом году многоквартирные дома в Барнауле начали строить 4 компании. Два дома — «Жилищная инициатива», два «Барнаулкапстрой», два «Аванград» и еще один «Главалтайстрой» («Союз»).

По всем разрешения получены еще в прошлом году. В этом, по данным мэрии на конец марта (свежие не выкладывают, — прим. ред.), «Алгоритм» оформил два «многоквартирника». По одному — «Союз» и «Адалин-Строй», сообщили сами компании.

Такой провал по количеству выданных разрешений может привести к сокращению объемов ввода жилья через 2−3 года.

Факт По итогам января -апреля 2019 года в крае построено 3,4 тыс. квартир общей площадью 225 тыс. кв. м. Это на 14,6% меньше аналогичного периода прошлого года.

Вид на Барнаул. Новостройки. Речной вокзал. Анна Зайкова

А потом все рухнет?

Строители заявляют: рост объемов инвестиций продолжится примерно до сентября текущего года, а дальше пойдет сокращение. «За счет планомерное распределение денежных средств на объекты», — уточняет Мишустин. С этого периода можно говорить о том, как на самом деле заработает рынок новостроек денег дольщиков и с проектным финансированием.

Александр Мишустин,

председатель правления Союза строителей Алтайского края:

1 июля упадет «шлагбаум»: строители обязаны будут принести в Росреестр заключение Госинспекции о строительной готовности объекта. Если есть 30% — стройте дальше на деньги дольщиков. Если нет — идите в банк или ищите другие возможности.

Есть еще условие: в новостройке должно быть продано 10% долевок. Если компания смогла добиться этого результата к 1 июля, значит она сможет добрать 30% готовности и только потом пойти в Росреестр (до этого момента продажу долевок придется приостановить).

Мишустин полагает, что «достройка» объектов растянется на несколько месяцев, но большинству будет все понятно уже в сентябре.

Так что же с ценой новостроек? Вырастет?

По данным портала «Мир квартир», за I квартал 2019 года цены на новостройки Барнаула выросли на 2,6% до 46,9 тыс. рублей. Положительная динамика сохраняется с 2018 года.

В период обсуждения нового закона о проектном финансировании строители заявляли о 30% росте себестоимости квадратного метра. На сколько вырастет рыночная -вопрос. Топ-менеджеры компаний, которые уже перенастроились на работу с банками, говорят: что рост будет, но какой — не понятно из-за постоянных изменений в законе.

Александр Мишустин,

председатель правления Союза строителей Алтайского края:

Например, в думе обсуждается конфликт интересов дольщиков и банков. У нас 70% новостроек покупают за ипотеку. Закон предполагает, что человек возьмет деньги в одной ячейке банка и переложит в другую — на эксроу-счет. Вот только оформив кредит он сразу начнет платить процент, а за размещение денег в банке он ничего не получит.

«Закон постоянно дорабатывается и некоторые решения напрямую могут отражаться на цене, — отметил Нодар Шония, руководитель компании „Селф“. — Мы действительно видим некоторое увеличение. Но и степень защиты дольщиков возрастает».

Напомним, что «Селф» закладывает квартал на месте бывшего авторынка, который собирается построить за счет проектного финансирования. «Это первый в городе проект такого масштаба, готовый к реализации. В нем заинтересованы три банка, работающие в Алтайском крае», — уточняет Шония.