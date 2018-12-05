Строителям предложат огромную поляну под жилье за ТРЦ «Арена»

Единый институт развития в жилищной сфере « Дом.РФ » разыграет 86 га федеральной земли на окраине Барнаула для строительства жилья и социальных объектов. Аукцион состоится 14 декабря. Участвовать в нем намерена ИСК «Союз». Застраивать территорию смогут и другие компании.

Аукцион на новый участок начали активно готовить со второй половины 2018 года. По данным сайта «Дом.РФ», его специалист побывал в Барнауле и осмотрел территорию 9 августа 2018 года. Сейчас перспективу строительства жилья вдоль Просторной обсуждают застройщики, специалисты краевого Минстройтранса и мэрии Барнаула.

Какой участок будут застраивать?

Участок расположен вдоль Павловского тракта и улицы Просторной за торговым центром «Арена» и магазином «Леруа Мерлен». Арендатор вправе построить здесь инженерную инфраструктуру, дороги, социальные объекты, скверы. Также на участке можно разместить от 200 тыс. кв. м жилья — многоэтажные дома высотой до 75 метров (около 20−25 этажей).

По условиям аукциона, права на участок стоит от 113,1 млн рублей (шаг 1,5 млн рублей) с арендой 15,5 млн рублей ежемесячно (186 млн рублей в год). Отдельные участки можно передавать в субаренду другим компаниям. На освоение 86 га дается до 12 лет. В течение первого года необходимо разработать проект планировки (указать где и какие объекты будут построены) и предоставить его в «Дом.РФ».

Участок уже разыгрывали на аукционе в 2012 году. Алтайские застройщики тогда отказались от участия в аукционе из-за необходимости строить инженерную инфраструктуру. Право аренды получила московская компания «Нордстрой», но работать так и не начала.

Как это может быть организовано?

По данным «Недвижимости Алтая», аукцион на 86 га вдоль улицы Просторной «Дом.РФ» возобновил по предложению ИСК «Союз». Замгенерального директора ИСК «Союз» Александр Мишустин не подтвердил эту информацию altapress.ru, но сообщил, что компания готовится к участию в торгах.

Скорее всего, девелопер предложит покупателям многоэтажное жилье эконом-класса. Застройка может быть аналогична микрорайону Северо-Западный (ограничен улицами Солнечная поляна, Энтузиастов, Попова и Павловским трактом), где в каждом квартале площадью около 20 га возводит около 200 тыс. кв. м. жилья. Мишустин подтвердил, что ресурсоснабжающие организации готовы строить сети к данному участку. Участки под соцобъекты (школы и детские сады) передадут в муниципалитет, чтобы их можно было застраивать по программам госфинансирования.

Что это значит?

86 га земли — это около 4 стандартных микрорайонов, которые сейчас застраивают вдоль ул. Попова, Павловского тракта и на других участках городских новостроек (как, например, «Времена года», 2033, «Дружный» и другие). Как правило, на освоение одного такого микрорайона у инвестора уходит около 5 лет.

Пока потенциальные застройщики не готовы озвучить параметры будущего проекта, в том числе сроки строительства. Они не уверены в достаточных темпах реализации квартир, также указывают на то, что заселение улице Просторной потребует от власти все-таки заняться решением транспортного вопроса — наладить трафик из новостройки в центр города.