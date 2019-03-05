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Недвижимость

Ученые лишатся общежитий и больниц в новосибирском Академгородке

Сибирское отделение Российской академии наук (СО РАН) может потерять 356 объектов инфраструктуры Академгородка в Новосибирске, пишет РБК со ссылкой на проект распоряжения правительства.

Новосибирск.
Новосибирск.

У академиков останутся только 22 объекта, уточняется в документе. Среди объектов, которых лишится СО РАН, — общежития, больницы, детские сады, торговые центры, спортивные комплексы и лес.

Как пояснили в СО РАН, отделение управляло 378 объектами Академгородка со времен развала СССР. До 2013 года оно получало федеральные деньги на их содержание, а после того, как прошла реформа РАН и было образовано Федеральное агентство научных организаций (ФАНО), дотации прекратились, пишет polit.ru. РАН продолжала самостоятельно поддерживать и ремонтировать эти объекты.

По информации источника издания, большую часть объектов Академгородка планируется передать Министерству науки и высшего образования.

Ранее в Новосибирске в рамках расследования, проводимого правоохранительными органами Приморья, был задержан зампредседателя Сибирского отделения Российской академии наук (РАН) по организационному развитию Иван Благодырь, который также отвечал за управление имуществом организации.

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