В центре Барнаула дорого продают проект пафосной многоэтажки с бассейном на крыше

В Барнауле за 38 млн рублей продается земельный участок, для которого спроектировали многоэтажный дом с бассейном на крыше. Стоимость сотки составила почти 3 млн рублей.

Участок расположен на ул. Пролетарской, 85. В 2016 году архитекторы компании «Барнаулгражданпроект» защитили на градостроительном совете свое предложение по проекту дома.

Они продемонстрировали 12−14-этажный дом со шпилем на 30 квартир. На верхнем этаже планировалось построить террасу с летним бассейном для владельцев пентхауса. На трех первых — коммерческие помещения. В цоколе — трехуровневую автоматизированную подземную парковку на 60 машиномест (их площадь составила от 100 до 200 кв. м). На площадке планируют устроить детские игровые зоны и 14 мест для гостевой парковки.

В объявлении на «Авито» указано, что проект прошел градостроительный совет, также сделана экспертиза, которую обещают подписать после получения техусловий на подключение к инженерным сетям.

Отметим, что участок расположен рядом со скандальным самостроем, который фигурировал в деле бывшего мэра Барнаула Игоря Савинцева. Суд постановил снести здание на Пролетарской, 89 и вернуть участок городу.