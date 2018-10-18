В Барнауле искусственно создается кризис в жилищной сфере. Что происходит и чего ждать?

Начиная с 1 июля 2018 года барнаульские застройщики не получили ни одного разрешение на многоквартирные дома, пишет сайт Союза строителей. То есть после вступление в силу поправок в закон о долевом строительстве развитие рынка приостановилось. Таким образом искусственно создается кризис отрасли.

За период с января по сентябрь строительные компании краевой столицы получили 52 разрешения на многоквартирные дома общей площадью около 860 тыс. кв. м. Из них новых — после 1 июля до 31 августа — ни одного.

Однако строительным компаниям удалось накопить более-менее объемный багаж разрешений еще в старом правовом поле. Это при том, что за 2016 и 2017 годы они смогли оформить 31 32 пакета документов соответственно.

Исполнительного директора Союза строителей Алтайского края Кирилла Науменко считает, что затянувшаяся пауза в выдаче разрешений может иметь негативный результат уже в ближайшем будущем. Из-за инертности отрасли сегодня все еще ощущаются последствия кризиса 2014−2015 годов. В этот период с рынка ушли и не вернулись Заринский ЖБИ, Новоалтайский ЖБИ.

«Сейчас в строительной отрасли создается искусственный кризис, — говорит Науменко. — Такие резкие перепады и простои могут снова привести к снижению объемов строительства, и, как следствие, возникновению дефицита жилья и росту цен на недвижимость».

На фоне законодательных новшеств строительные компании страдают от взаимодействия с поставщиками ресурсов.

Юрий Гатилов,

генеральный директор компании «Жилищная инициатива»:

Сегодня федеральные ресурсные компании не считаются даже с краевыми властями, а уж простого застройщика запросто могут в кулак зажать. Параллельно с этим введение множества новых технических регламентов, когда каждое ведомство посчитало необходимым усилить их во «благо человека» так, что строить по ним практически невозможно.

При этом, подчеркивает Гатилов, интересы строительного комплекса некому отстаивать: «Произошла замена лицензирования, создание СРО — непонятных структур, не имеющих никакой силы, и, как показала практика, не способных отстоять свои права».

Юрия Фриц,

председатель правления Алтайского союза предпринимателей:

Работа по новому закону сопряжена с определенными трудностями и они очень серьезны, поэтому в обозримом будущем мы получим сокращение объемов строительства и вводимого жилья. Это, на мой взгляд неизбежно. Как все будет развиваться в дальнейшем, пока трудно сказать.

Эксперты рынка отмечают, что во многом провал в выдаче разрешений на строительство связан с тем, что в Барнауле не могли принять генеральный план развития города. Из каждых трех поданных пакетов документов отклонялись три, говорит источник altapress.ru, пожелавший остаться неизвестным. В результате за период с 2016 по 2018 годы рынок новостроек недополучил около 60−70% объемов.

Портал Союза строителей напоминает, что в 2014 году компании смогли получить 70 разрешений.

Более того, заминка из-за генплана все еще продолжается. После того, как его примут (ожидается в ноябре-декабре текущего года), необходимо будет разработать Правила землепользования и застройки (ПЗЗ). Это произойдет не ранее марта 2019 года. Ожидание вновь откладывает старт некоторых проектов и ставит под угрозу существование когда-то сильных барнаульских компаний.