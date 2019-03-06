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Недвижимость

В Барнауле на берегу Оби за 8 млн рублей продают большую квартиру с фресками

В Барнауле за 8 млн рублей продают двухкомнатную квартиру площадью 80 квадратных метров. Она находится в доме на берегу Оби. Объявление разместили на сайте avito.ru.

В Барнауле продают квартиру с фресками.
В Барнауле продают квартиру с фресками.
avito.ru

В объявлении указано, что в квартире сделали ремонт по эксклюзивному авторскому дизайн-проекту. Лоджия совмещена с гостиной, заменены стеклопакеты, сделан теплый пол. Также есть возможность организовать зимний сад.

При ремонте использовали итальянский кафель, обои, фрески, хрустальные люстры и бра, сказано в объявлении.

В квартире есть большая спальня, кухня-студия, вместительная гардеробная, большая ванная, просторный холл. Все комнаты изолированные. Автор объявления отмечает, что квартира удобна для жизни не только одного человека, но и семьи.

Дом находится на закрытой охраняемой территории, есть видеонаблюдение и консьерж. Во дворе — наземная и подземная парковки, спортивная и детская площадки.

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