В Барнауле начали строить жилой комплекс эконом-класса

«Сибресурс» начал строить жилой комплекс на ул. Советской Армии. Из пяти запланированных домов заложены два. Квадратный метр стоит 40−43,5 тысяч рублей, уточнили в компании «Династия», которая занялась продажами квартир.

Комплекс, получивший название Klever, относится к жилью эконом-класса, говорят продавцы. Это будут 18- и 16-этажные дома с навесными фасадами серо-зеленого цвета на участке площадью 4 га. Планируется, что первые этажи отдадут под коммерческие предприятия, а также детский сад.

Высотку на второй линии Советской Армии уже построили до уровня первого этажа. Вторую только начинают возводить. Продажи квартир открыты с марта. В прайсе есть одно-, двух- и трехкомнатные. Самая маленькая — студия площадью 25 кв. м, самая большая — «трешка» 80 «квадратов».

Напомним, что новый жилой комплекс — это пилотный проект администрации Барнаула по развитию застроенной территории (РЗТ). Компания «Барнаулкапстрой», которая 100% акций принадлежит мэрии, в 2015 году выиграла аукцион на этот проект и выступила в роли заказчика. Она планировала расселить квартиры в шести домах, еще в трех — сама мэрия.

Дома на ул. Советской Армии Барнауле. katun24.ru

Жилые помещения в старых двухэтажках были маленькой площади и очень ветхими, поэтому их рыночная цена оказалась низкой — от 700 тысяч рублей за однокомнатную площадью 19 кв. м («квадрат» оценили в, примерно, 40 тыс. рублей). Собственники возмущались, но по закону были вынуждены передать квартиры в домах, признанных аварийными.

Отметим, что «Сибресурс» — постоянный партнер «Барнаулкапстроя». Компания достраивала дом на Павловском тракте, с которым не справился обанкротившийся «СтройГАЗ». Накануне стало известно, что один из собственников «Сибресурса» Александр Канаков занял пост директора «Барнаулкапстроя».