В Барнауле построят бассейн нового формата

Инвестиционно-строительная компания «Союз» построит в своем новом квартале бассейн, ориентированный в том числе на людей с ограниченными возможностями. Подробности altapress.ru рассказала замгенерального директора по экономике и финансам Елена Греб.

ИСК «Союз» планировал построить бассейн для жителей новых кварталов «Времена года», «Янтарный», «Балтийская крепость». Между ними в центре был участок, принадлежащий компании «Мария-Ра». Но ритейлер в последний момент отказался продавать землю, решив построить там свой торговый центр.

Елена Греб,

заместитель генерального директора по экономике и финансам ИСК «Союз»:

Людям мало иметь только дом, нужна социальная инфраструктура. К сожалению нам не удалось построить бассейн около «Времен года», но мы не отказались от проекта. Мы перенесли его в квартал 2038 — участок ИСК «Союз» приобрел с аукциона летом 2018 года. Бассейн расположится напротив ледового дворца и таким образом мы сформируем полноценный спортивно-образовательный кластер.

Еще в квартале запланировано восемь многоквартирных домов. Здесь будут кирпичные и панельные высотки. Часть из них выстроится вдоль Павловского тракта. В центре квартала будет детский сад.

Елена Греб,

заместитель генерального директора по экономике и финансам ИСК «Союз»:

Жители Индустриального района смогут заниматься плаванием и спортом без покупки клубных карт. Бассейн проектируется так, чтобы туда могли приходить люди с ограниченными возможностями. Например, дети, которые передвигаются на колясках.

Планируется, что дома в квартале 2038 начнут строить уже в сентябре 2019 года. Одновременно начнут возводить здание бассейна — это будет проект, который «Союз» реализует вместе с инвесторами.