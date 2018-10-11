В Барнауле появились умные квартиры. Что это и чем они хороши?

Барнаульский застройщик «Мой дом» вывел на рынок «умные семейные квартиры». Такое жилье грамотно зонировано на общие и приватные пространства, планировки предполагают больший комфорт для семей с детьми. Кроме того, они спроектированы с учетом типовых размеров мебели.

Такие квартиры разработаны для жилого комплекса «Новый квартал». Он находится на пересечении улиц Крупской и Челюскинцев. Продажи уже идут.

Что же такое умные семейные квартиры? И чем они хороши? Рассмотрим это на примере популярной квартиры из ЖК «Новый квартал» — «Гостиная + 3 комнаты». Она также известна как «еврочетырешка».

Как разрабатываются умные квартиры?

Умные, удобные квартиры проектирует команда, состоящая из архитекторов, специалистов по эргономике и маркетологов, понимающих ваши потребности и вкусы. Главное, чтобы это был не просто набор «квадратов», а максимально полезное и удобное пространство. Планировки и даже строительные материалы подбираются под различные виды семей и количество детей.

Так, «еврочетырешка» отлично подойдет для семьи с двумя детьми любых возрастов, ведь для каждого человека предусмотрено приватное пространство, а также есть место для семейных встреч и мероприятий.

Сравните с хрущевками и некоторыми другими устаревшими планировками, где квартира — это просто бетонная коробка!

Планировка. Источник: архив ООО «Мой Дом»

Какими должны быть планировки?

Одно из главных условий: комнаты в умной квартире должны быть квадратные или прямоугольные без углов и «съедающих» место элементов. Высота потолка — не менее 2,6 метра.

Также при выборе квартиры нужно проанализировать планировку и понять следующие вещи:

есть ли пространство , где вы могли бы вместе посмотреть кино?

где вы могли бы вместе посмотреть кино? где вы сможете уединиться и поработать , почитать , поспать , пока другие бодрствуют?

почитать поспать пока другие бодрствуют? достаточно ли мест для хранения: встроенных шкафов , гардеробных?

гардеробных? хватает ли света в комнатах?

Кроме того, для таких квартир правилом считается наличие двух санузлов.

«Еврочетырешка» от компании «Мой дом» соответствует всем критериям, так как изначально проектировалась с этими условиями.

Эргономика планировок. Источник: архив ООО «Мой дом»

На что еще обратить внимание?

Для умных семейных квартир существуют и другие требования, которые важны, но не критически. Их тоже нужно брать во внимание, и, если застройщик их соблюдает, это говорит о профессиональном подходе в целом и высоком качестве жилья в частности.

Минимальная площадь гостиной — 20 «квадратов».

Транзитные пути ( из комнаты в комнату) не должны пересекать зоны комнаты.

из комнаты в комнату) не должны пересекать зоны комнаты. Зона кухни должна быть обеспечена естественным освещением.

Из спальни взрослых может быть предусмотрен прямой вход в санузел.

Площадь прихожей — минимум 4 «квадрата», лучше больше.

Застройщик может предусмотреть и другие удобства в умных квартирах для семей. Например, сделать улучшенную звукоизоляцию, утеплять лоджии и другое.

Эти и все вышеупомянутые требования реализованы в «еврочетырешке» в ЖК «Новый квартал». Торопитесь! Их осталось не так много.

ЖК «Новый квартал» Адрес: г. Барнаул, ул. Челюскинцев, 80-в. Сайт застройщика: барнаулдом.рф Телефон отдела продаж: 533−991

Застройщик ООО «Мой Дом». Проектная декларация на сайте барнаулдом. рф