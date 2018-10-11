В Барнауле появились умные квартиры. Что это и чем они хороши?

Такие квартиры разработаны для жилого комплекса «Новый квартал». Он находится на пересечении улиц Крупской и Челюскинцев. Продажи уже идут.
Что же такое умные семейные квартиры? И чем они хороши? Рассмотрим это на примере популярной квартиры из ЖК «Новый квартал» — «Гостиная + 3 комнаты». Она также известна как «еврочетырешка».
Как разрабатываются умные квартиры?
Умные, удобные квартиры проектирует команда, состоящая из архитекторов, специалистов по эргономике и маркетологов, понимающих ваши потребности и вкусы. Главное, чтобы это был не просто набор «квадратов», а максимально полезное и удобное пространство. Планировки и даже строительные материалы подбираются под различные виды семей и количество детей.
Так, «еврочетырешка» отлично подойдет для семьи с двумя детьми любых возрастов, ведь для каждого человека предусмотрено приватное пространство, а также есть место для семейных встреч и мероприятий.
Сравните с хрущевками и некоторыми другими устаревшими планировками, где квартира — это просто бетонная коробка!
Какими должны быть планировки?
Одно из главных условий: комнаты в умной квартире должны быть квадратные или прямоугольные без углов и «съедающих» место элементов. Высота потолка — не менее 2,6 метра.
Также при выборе квартиры нужно проанализировать планировку и понять следующие вещи:
- есть ли пространство, где вы могли бы вместе посмотреть кино?
- где вы сможете уединиться и поработать, почитать, поспать, пока другие бодрствуют?
- достаточно ли мест для хранения: встроенных шкафов, гардеробных?
- хватает ли света в комнатах?
Кроме того, для таких квартир правилом считается наличие двух санузлов.
«Еврочетырешка» от компании «Мой дом» соответствует всем критериям, так как изначально проектировалась с этими условиями.
На что еще обратить внимание?
Для умных семейных квартир существуют и другие требования, которые важны, но не критически. Их тоже нужно брать во внимание, и, если застройщик их соблюдает, это говорит о профессиональном подходе в целом и высоком качестве жилья в частности.
- Минимальная площадь гостиной — 20 «квадратов».
- Транзитные пути (из комнаты в комнату) не должны пересекать зоны комнаты.
- Зона кухни должна быть обеспечена естественным освещением.
- Из спальни взрослых может быть предусмотрен прямой вход в санузел.
- Площадь прихожей — минимум 4 «квадрата», лучше больше.
Застройщик может предусмотреть и другие удобства в умных квартирах для семей. Например, сделать улучшенную звукоизоляцию, утеплять лоджии и другое.
Эти и все вышеупомянутые требования реализованы в «еврочетырешке» в ЖК «Новый квартал». Торопитесь! Их осталось не так много.
Адрес: г. Барнаул, ул. Челюскинцев, 80-в.
Сайт застройщика: барнаулдом.рф
Телефон отдела продаж: 533−991
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