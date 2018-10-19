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В Барнауле продают дизайнерскую квартиру с расписными стенами

В Барнауле продают 3-комнатную квартиру площадью 80 квадратных метров. В ремонте участвовали дизайнер и художник, пишет «Недвижимость Алтай».

В Барнауле продают дизайнерскую квартиру.
В Барнауле продают дизайнерскую квартиру.
realtai.ru

В объявлении сказано, что некоторые стены, двери в комнатах и на лоджии расписаны картинами. В квартире есть несколько спальных комнат, гардеробная, кухня, лоджия, а также ванная с санузлом.

В прихожей находится зеркало, которое сделали на заказ. Кроме того, в ванной — сенсорное зеркало и унитаз с доводчиками и гигиеническим душем. Также в ванной комнате стоит деревянная столешница ручной работы. А в одной из спален установили гримерное зеркало для селфи.

Стоимость квартиры — 6 млн 500 тысяч рублей.

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