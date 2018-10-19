В Барнауле продают дизайнерскую квартиру с расписными стенами

В объявлении сказано, что некоторые стены, двери в комнатах и на лоджии расписаны картинами. В квартире есть несколько спальных комнат, гардеробная, кухня, лоджия, а также ванная с санузлом.

В прихожей находится зеркало, которое сделали на заказ. Кроме того, в ванной — сенсорное зеркало и унитаз с доводчиками и гигиеническим душем. Также в ванной комнате стоит деревянная столешница ручной работы. А в одной из спален установили гримерное зеркало для селфи.

Стоимость квартиры — 6 млн 500 тысяч рублей.