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21 мая 15°C

В Барнауле проверят расселение аварийных домов, построенных в прошлом тысячелетии

Прокуратура Алтайского края проверит расселение аварийных домов в Барнауле, сообщает на своей странице во «ВКонтакте» общественная организация «Гражданский патруль».

Аварийное жилье в Барнауле.
Аварийное жилье в Барнауле.
vk.com/civilpatrol.

Проверка инициирована по просьбе жителей двух аварийных домов, построенных в середине прошлого века на 1-ой Западной улице — здания под номерами 45 и 47.

Дома пришли в аварийное состояние еще несколько лет назад — постоянные сквозняки и сырость, конструкции прогнили и деформировались, потолок провисает, в полах дыры, окна и двери перекошены, на стенах почти не осталось штукатурного слоя.

«Во время дождя с потолка бежит вода, а зимой она текла по стене. Если так будет продолжаться, останемся без стены, там уже ничего нет, просто пена. Зимой от нее сильно дуло, лед был. Сейчас плесень в двух комнатах. Ребенок болеет постоянно», — рассказала жительница дома № 45.

По ее словам, последнее обрушение было месяц назад — над подъездом рухнула кирпичная кладка.

В таких условиях в обоих домах проживает сорок семей. Среди них много пенсионеров и детей, есть семьи с детьми-инвалидами.

При этом один дом признали аварийным три года назад, а второй, несмотря на многократные обращения жильцов, власти отказываются признавать аварийным.

Разобраться в происходящем правозащитники попросили прокуратуру Алтайского края.

Руководитель барнаульского отделения «Гражданского патруля» Игорь Берг отметил, что проблема с расселением аварийных домов в городе системная.

«В настоящее время расселения ожидают более 300 домов. Практически везде нарушены сроки. Люди ожидают расселения по несколько лет <…> По этой причине считаем важным узнать официальную позицию прокурора края и увидеть его непосредственное участие», — обрисовал ситуацию Берг.

Ранее altapress.ru рассказал, как миллионерша из трущоб, простая пенсионерка, заставила мэрию Барнаула выкупить комнату в бараке и оплатить грузчиков.

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