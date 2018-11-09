Рядом с барнаульским ТРЦ «Европа» появятся высотки-близнецы

В районе ТРЦ «Европа» к концу 2019 года появятся две высотки в стиле эклектика, пишет официальный сайт города.

В первом квартале 2019 года сдадут 25-этажный жилой дом на улице Шумакова. Рядом с ним позже появится дом-близнец. Оба здания находятся рядом с ТРЦ «Европа». В каждом из домов будет по 191 квартире.

Особенность комплекса — наружная отделка здания в стиле «эклектика», выполненная полимерной штукатуркой с последующей окраской.

Altapress.ru писал, что свечку на ул. Шумакова проектировал архитектор Сергей Черепанов. По своей архитектуре дом напоминает высотку на ул. Взлетной — «Кукурузник». Это одноподъездное 25-этажное здание, которое будет построено на основе каркаса с кирпичным заполнением. Архитектуру фасада сформирует панорамное остекление лоджий и оштукатуренные и покрашенные в белый, голубой и оранжевый цвета поверхности.

Так будет выглядеть высотка за ТРЦ «Европа». «Вотэтодом». Так будет выглядеть высотка за ТРЦ «Европа». «Вотэтодом». Так будет выглядеть высотка за ТРЦ «Европа». «Вотэтодом».

Примечательно, что дома появятся на участке, который изначально отводился под рекреационную зону. Однако постепенно землю застраивают жилыми домами. Местные жители и строители высказывают опасения, что перенаселение этого микрорайона приведет к полному транспортному коллапсу двухполосной дороги на Шумакова.