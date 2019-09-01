В Барнауле выставили на продажу рекордно маленькую квартиру за 399 тысяч рублей

В Барнауле продают квартиру типа «гостинка» площадью всего 10 кв. метров. Это самая маленькая и доступная по стоимости квартира в краевом центре из числа выставленных на продажу, сообщила « Алтайская правда » со ссылкой на Avito.

Квартира, расположенная на первом этаже двухэтажного дома на ул. П. Сухова, продается за 399 тыс. рублей. Однако владелец готов поторговаться.

Он указал в объявлении: комната светлая, уютная и чистая, на ней нет долгов и обременения. Установлены пластиковое окно и железная дверь, сделан ремонт. Рядом с домом — школа, детсад, магазины, аптека, больница и остановка. Квартира расположена относительно недалеко от центрального проспекта.

Между тем, чуть больше трех лет назад наличие на рынке квартир в 20 кв. метров весьма рассмешило одного из тогдашних вице-премьеров РФ Игоря Шувалова.

«Кажется смешным, но люди приобретают такое жилье, и оно очень популярно, и на рынке есть ниша такого жилья», — сказал тогда Шувалов.

Шувалову, арендовавшему дом на 1,5 тыс. квадратных метров в Австрии и квартиру в Великобритании, в соцсетях предложили посмеяться над маленькими зарплатами, российскими машинами и разбитыми дорогами.