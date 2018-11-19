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Недвижимость
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В Барнауле за 14 млн продают коттедж с люксовой мебелью, спортзалом и гостевым домиком

В Барнауле рядом с санаторием «Обь» продают трехэтажный коттедж. Его площадь — 350 кв. м, пишет «Недвижимость Алтай».

В Барнауле продают коттедж за 14 млн .
В Барнауле продают коттедж за 14 млн .
realtai.ru

В объявлении указано, что дом построен из кирпича. Внутри есть теплый подвал площадью 100 квадратных метров, в котором оборудован спортзал, погреб, дополнительные комнаты.

На первом этаже — кухня, каминный зал, оборудованный дорогой мебелью, санузел. По словам продавца, в доме есть дорогая бытовая техника и мебель: стоимость кухонного гарнитура — 400 тысяч рублей, мягкой мебели — 200 тысяч рублей, холодильника — 150 тысяч, а телевизора — 250 тысяч рублей.

На второй этаж ведет лестница из натурального дуба. На этом уровне находятся холл, 4 комнаты со встроенными гардеробными, санузел с джакузи. Третий, мансардный этаж, без отделки.

На участке построили гараж на 4 автомобиля, есть баня из бруса, гостевой домик площадью 50 квадратных метров.

Стоимость коттеджа — 14 млн рублей.

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