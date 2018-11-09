В барнаульских трущобах начали расчищать участок под крупный жилой комплекс

В Барнауле на улице Советской Армии демонтируют старое двухэтажное здание № 75. Планируется, что со временем вместе с ним снесут еще несколько старых построек, освободив территорию для строительства нескольких высотных домов.

На Советской Армии планируют реализовать первый проект реновации застроенной территории: возвести на месте частных домов новые многоэтажные. Аварийные дома расселяются застройщиком — им стала компания «Барнаулкапстрой».

Планировалось, что новый жилой комплекс разместится в границах Советской Армии, Курской, Витебской и Матросова на 4 га земли. Расселение застопорилось из-за нехватки денег, а также споров с собственниками квартир. Барнаульцы жаловались, что застройщик предлагает им слишком мало денег — только 32 тысячи рублей за кв.м., что не позволит решить квартирный вопрос.

Комплекс должны были начать строить в 2017 году, а сдать в 2021 — всего около 50 тыс. кв. м жилья. Однако пока застройщик и мэрия все еще готовят территорию.

Между тем, в ближайшем будущем Барнаул должен застраиваться именно по схеме реновации. Для этого Генеральный план развития краевой столицы предлагает 15 территорий. Застройщики боятся, что не смогут массово выкупать участки у частников и это приведет к резкому сокращению объемов строительства жилья в городе.