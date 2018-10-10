В элитной части Барнаула в бору возобновилось массовое строительство жилья

В Барнауле возобновили строительство многоэтажных домов на ул. Парковой на Горе — в микрорайоне, который традиционно считался элитным из-за расположения на территории бора. Таким образом, разморожен проект, который застройщик отложил накануне последнего кризиса. А также дан старт новой схеме продаж квартир в новостройках: согласно поправкам в закон о долевом строи­тельстве, покупатели будут перечислять деньги на эскроу-счет, а возводить объект станут на кредитные средства.

Жилой комплекс «Парковый» расположен на Горе около телецентра. В 2014 году проект готовила компания «Инвест-Строй», принадлежащая известному предпринимателю Михаилу Фокину (сейчас он банкрот. — Прим. altapress.ru). В 2015 году он продал землю.

Позднее стало известно, что часть участка досталась ЖСК «Западное», часть — СК «Сибирия», еще часть — «Барнаулкапстрою». Первый уже возводит дом, а два последних успели получить разрешение на строительство в старом правовом поле, регулирующем долевой рынок жилья.

«Барнаулкапстрой» (организация, 100% акций которой принадлежит администрации города) в числе первых начинает работать в рамках нового закона о долевом строительстве. Компания сотрудничает со Сбербанком. В «Сибирии» сообщили, что, хотя и получили разрешение на строительство домов на Парковой, анонсировать проекты в ближайшее время не планируют.

Что это значит с точки зрения цены

Квартиры на ул. Парковой будут продавать по новой схеме. Напомним, что, согласно поправкам в закон о долевом строительстве, дольщик будет перечислять деньги не застройщику, а на специальный эскроу-счет (предназначен для хранения денег для третьих лиц, в данном случае застройщика. — Прим. altapress.ru). Строительная организация получит их, когда введет объект в эксплуатацию. Деньги на работы и материалы девелопер получит от банка под проценты.

Ожидалось, что появление банка в цепочке «застройщик — покупатель» отразится на цене квадратного метра новостроек. На сайте застройщика сказано, что предлагают его по цене от 41 до 45 тыс. рублей в зависимости от площади квартиры. Это вполне соответствует средней цене новостроек в Барнауле. По данным «Недвижимости Алтая», в августе она составила почти 43 тыс. рублей.

Однако компания может скорректировать цену предложения, говорит директор «Барнаулкапстроя» Дмитрий Каркошкин.

Дмитрий Каркошкин,

директор «Барнаулкапстроя»:

Мы предложим рыночную цену, но какую именно — станет ясно только в конце октября. К этому моменту мы запустим сайт жилого комплекса, где отразим все его нюансы, в том числе цену квартир.

Формально ответ на главный вопрос — подорожают ли квартиры из-за нового закона — остается открытым. Но уже сейчас можно сказать, что в первую очередь застройщик опирается на среднерыночную цену предложения. Он не может в одночасье поднять цену «квадрата» только потому, что его затраты увеличились из-за необходимости брать процентные кредиты в банке.

В более отдаленной перспективе ситуацию может корректировать подорожание ипотечных кредитов: в последнее время рост цены «квадрата» на «первичке» связывали именно с постоянно понижающейся ставкой по ипотеке, однако с осени она начала расти вслед за повышением Центробанком ключевой ставки.

Что точно скорректирует новый закон о дольщиках

Еще новые правила строительства квартир отразятся на стройке ЖК «Парковый»: «Барнаулкапстрой» будет вынужден форсировать сроки строительства домов и ввод их в эксплуатацию.

Дмитрий Каркошкин,

директор «Барнаулкапстроя»:

Это простая арифметика: если объект строится на кредитные деньги, то он с каждым днем становится дороже из-за банковских процентов. Поэтому мы заинтересованы в том, чтобы сдать дома как можно быстрее.

В зиму «Барнаулкапстрой» планирует залить подушку фундамента всех пяти блок-секций и начать возводить стены. «Разрешение на строительство выдано нам до VI квартала 2021 года, но вводить дома мы будем раньше», — добавил Дмитрий Каркошкин.

Проект ЖК «Парковый». «Барнаулкапстрой».

О чем еще говорит новый проект

Формат ЖК «Парковый» говорит: застройщики отказываются возводить в этой части города элитное жилье. Но и не уходят в чистый эконом, разросшийся в условиях кризиса (такой проект на Змеиногорском тракте тоже реализуется, но он единичный — 16-этажный панельный дом от компании «Строительный камень»).

С ЖК «Парковый» появляется новый сегмент, который Дмитрий Каркошкин охарактеризовал как «стандарт +": «Мы предложили ряд опций, которые сделают проживание в ЖК комфортным и особенным».

Дома в «Парковом» будут высотой только восемь этажей. Их построят из кирпича и других современных энергоэффективных материалов. Проектировщики поработали над расположением зданий, повернув часть квартир к красивой панораме Оби, а также в зависимости от восхода и заката солнца, предложив французские окна (с остеклением в пол).

В доме 232 квартиры. Там не будет малогабаритных позиций: самая маленькая — 39 кв. м, самая большая — 117. На площадке до семи квартир. В отдельных случаях меньше. Для комплекса спроектирована подземная парковка на 97 мест с выходом из лифта, современный двор без транзита машин и кемпинги по внешнему периметру.

Застройщик уверен в успехе продаж квартир в новостройках на Горе: предложений на этом рынке мало, конкуренция невысокая.

Марина Ракина,

совладелица АН «Проспект»:

Мы ждали этого предложения. Уверена, если «Барнаулкапстрой» выдержит демократичные цены, он может рассчитывать на высокие продажи даже на современном рынке.

Однако эксперт обращает внимание на проблему всех новостроек Горы — в шаговой доступности нет образовательных учреждений и другой социальной инфраструктуры. Вопрос стоит на особом контроле мэрии, которая ищет подходящие участки под строительство школы и детсада.