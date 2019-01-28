В 2019 году Барнауле построят на четверть меньше жилья, чем год назад

В 2019 году застройщики Барнаула сдадут около 400 тыс. кв. м жилья. Это на 120 тысяч меньше, чем в 2018-м. Зато в городе продолжают возводить социальные объекты. Об этом рассказал Сергей Дёмин, замглавы администрации Барнаула по градостроительству и земельным отношениям в интервью телеканалу Россия 24.

План по вводу жилья в Барнауле в 2018 году перевыполнен на 8%: вместо 478 тыс. «квадратов» введено 520 тыс. В 2019 году перспективы также хорошие.

Сергей Дёмин,

замглавы администрации Барнаула:

Мы ставим перед собой задачу ввести не менее 400 тыс. кв. м жилья. И этот объем будет выполнен. У нас есть неплохой задел: начато строительство 1,2 млн кв. м жилья. Есть порядка 120 га в квартальной застройке. Где-то участки разыграны. В ближайшие дни разыграем еще один квартал.

Озвученные мэрией планы означают сокращение ввода жилья в Барнауле примерно на 23% от прошлогодних результатов. Напомним, что как минимум пять небольших строительных компаний города с этого года прекратили возводить многоквартирные дома.

Сергей Дёмин,

замглавы администрации Барнаула:

Проблемы у строителей начались еще в прошлом году: с 1 июля изменились правила игры по долевому строительства. В связи с указом президента мы постепенно уходим от долевого строительства жилья к проектному финансированию.

В Барнауле с эскроу-счетами работает «Барнаулкапстрой» и «Домстрой». «Думаю, что постепенно все предприятия будут вынуждены переходить на эту схему. В этом есть определенные сложности, но деваться некуда. Все равно эта работа будет развиваться», — отметил замгалвы администрации Барнаула.

Однако в городе продолжается строительство соцобъектов. Сергей Дёмин уточнил, что в прошлом году управление единого заказчика освоило более 1 миллиарда рублей на капстроительство.

В 2019-м планируется ввод пяти детских садов, к 1 сентября — школы в квартале 2006а. В 2020 — в квартале 2023. Еще одну школу — в поселке Спутник — в этом году спроектируют, а в следующем начнут строить.

Еще в 2019 году планируется, что в Барнауле начнется строительство станции скорой помощи и поликлиники в Индустриальном районе. Плюс принято решение о строительстве ФАПов в Новомихайловке и Березовке.