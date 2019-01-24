В новом доме на проспекте Космонавтов начались продажи квартир

«Жилищная инициатива» впервые начала застройку в районе Потока. Строительная площадка расположена всего в 350 метрах от главной улицы Барнаула — проспекта Ленина. Рядом со строящимся жилым комплексом остановка общественного транспорта «Маяк», получившая свое название от одноименного магазина с 50-летней историей. В районе есть школы, детские сады, совсем рядом — детская школа искусств № 3, в шаговой доступности Крытый рынок и кондитерская фабрика «Алтайские зори».

Жилой комплекс «Маяк». Источник: архив компании «Жилищная инициатива»

Новый дом строится из кирпича, и будет иметь переменную этажность 14−16 этажей. Среди окружающих его пятиэтажек, он станет настоящим исполином и действительно будет похож на маяк для этой части города. В доме будут установлены большие лифты повышенной грузоподъемности, новый дом порадует жильцов просторными холлами, светопрозрачными входными группами с проходными подъездами, это значит что выходы из подъезда предусмотрены на обе стороны дома. В квартирах горизонтальная разводка отопления, которая позволит организовать поквартирный учет тепла, теплоотражающее покрытие на окнах, раздельный сбор мусора. На первом этаже предусмотрены помещения коммерческого назначения, вокруг дома будет выполнено благоустройство, оборудованы парковочные места.

Жилой комплекс «Маяк». Источник: архив компании «Жилищная инициатива»

Жилой комплекс «Маяк» — хороший выбор и для тех, кто уже живет в этом районе города, но не имел возможности приобрести здесь качественное жилье, и для тех, кого интересует хорошая транспортная доступность в сторону центра города. Приглашаем за покупкой!