В центре Барнаула над старым «офисником» построят новый

В Барнауле готовится к реконструкции здание на ул. Пролетарская, 92: на нем планируют достроить два этажа и новые ограждающие стены. Работы организуют так, что это особо не помешает сотрудникам офисов. Подробности проекта altapress.ru рассказали в консалтинговой группе «Преимущество».

Трехэтажное здание на Пролетарской, 92 построено уже более десяти лет назад. Изначально оно принадлежало Андрею Олишевскому, владеющего проектом «Алтайская ярмарка».

Андрей Щукин,

исполнительный директор КГ «Преимущество»:

Здание было «уставшим». Там нужно ремонтировать кровлю, инженерные сети, менять окна. Поэтому они приняли предложение реконструировать объект и позже выкупить квадратные метры, которые достроят на этажах.

Двигатель проекта — предприниматель Евгений Сироштанов. Он специализируется на строительстве и реконструкции объектов. Пролетарскую, 92 посчитал выгодным проектом: приобретая третий этаж и надстраивая еще два, он получает квадратные метры с невысокой себестоимостью, которые потом сможет выгодно продать. По данным «Преимущества», «квадрат» офисных площадей в центре Барнаула стоит до 60 тыс. рублей.

Сергей Сайк,

директор КГ «Преимущество»:

Изначально было понятно, что невозможно дорого продать просто один этаж в здании. Сумму сделки можно было увеличить, сделав проект более интересным. Такой изюминкой стала возможность надстроить дополнительные этажи.

Пролетарская , 92. yandex.ru

Каждый новый этаж составит около 400 кв. м. В здании появится лифт, парадный вход со стороны пр. Социалистического и еще один с другой стороны фасада. На первом этаже расширят вход для организации контрольно-пропускной системы. Наружные стены планируется оштукатурить и покрасить.

Андрей Щукин,

исполнительный директор КГ «Преимущество»:

Накануне проект реконструкции успешно прошел градостроительный совет — экспертам представили окончательную версию, а до этого было создано еще множество вариантов. В ближайшее время инвестор рассчитывает получить разрешение на реконструкцию. Закончить основные строительные работы планируется уже в конце 2019 года и еще несколько месяцев мы закладываем на оформление документов на ввод.

По словам Щукина, уже сейчас есть желающие купить офисы в обновленном здании. Не исключено, что у проекта появятся инвесторы, которые смогут приобрести недвижимость в ходе строительства.

Как организуют реконструкцию

Часть строительных работ начнется в цехе, где соберут модули будущих стен. Затем их привезут на площадку. Часть пойдет на возведение новых ограждающих конструкций из-за чего здание немного сдвинется к пр. Строителей и вглубь квартала. Часть — на новые этажи. После завершения этих работ, в здании модернизируют системы коммуникаций и только потом разберут старые ограждающие стены.