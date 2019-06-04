Владельцы «Марии-Ра» вновь купили недвижимость в Новосибирске

Компания «Новая Сибирь», учредителями которой является основатель и совладелец сети магазинов «Мария-Ра» Александр Ракшин и члены его семьи, купила у мэрии Новосибирска недостроенный объект общей площадью 8,6 тыс. квадратных метров и участок под ним. Недвижимость расположена в Ленинском районе города.

Почему объект выставили торги

Объект, выставленный на аукцион, расположен в Новосибирске на ул. Титова, 248 — это в Ленинском районе. Мэрия столицы Сибири намеревалась возвести здесь девятиэтажный кирпичный дом для муниципальных нужд. Застройщиком было МКУ «Управление капитального строительства».

Судя по опубликованным сведениям, на достройку просто не хватило денег. Работ выполнили лишь на 11%. Объект заморозили и все права на него передали департаменту земельных и имущественных отношений мэрии. Департамент и выставил его на торги за 9 млн рублей.

Согласно условиям аукциона, его победитель обязан также оплатить стоимость земельного участка по твердой цене — 22, 2 млн рублей.

Как прошел аукцион

31 мая члены комиссии по проведению торгов приняли решение считать победителем аукциона участника «Новая Сибирь». Компания зарегистрирована в Барнауле на ул. Мерзликина, 5. Ее учредители в равных долях Александр, Алла, Евгений и Галина Ракшины.

За объект с участком компания заплатит около 57 млн рублей. В ходе торгов цена долгостроя выросла в 3,5 раза, сообщили НГС.Новости.

Согласно документации аукциона, на данном участке можно строить многоквартирные дома высотой от 5 до 13 этажей. О планах владельцев «НОвой Сибири» пока ничего неизвестно.

Алтайская «экспансия»

По данным «Делового квартала», в Новосибирске структурам Александра Ракшина принадлежат несколько крупных объектов недвижимости. В 2007 году он приобрел «Центральный рынок» (13 тыс. кв. метров), годом ранее — гостиницу «Центральная» (6,3 тыс. кв. метров), в 2014 году — ТЦ в Горском микрорайоне (5,3 тыс. кв. м), в 2017-м участок площадью 4,9 тыс. кв. метров по ул. Большой в микрорайоне «Новомарусино».

В Новосибирске сегодня более 200 магазинов сети «Мария-Ра», и это первое место в сетевой рознице города. В Новосибирске активное развитие сети «Мария-Ра» журналисты называют алтайской экспансией.