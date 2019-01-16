Юрий Гатилов построит еще одну школу в Барнауле

В квартале «Лазурный 2» (2023) в 2020 году должны построить трехэтажую школу и бассейн с ванной для обучения плаванию детей с 7-го по 11-й классы.
Это будет вторая школа компании «Жилищная инициатива». Первую она ввела в квартале «Дружный». Юрий Гатилов говорит, что последний проект нерентабельный. «Но в данном случае мы не гонимся за прибылью. Наша задача создать условия для жителей нашего квартала», — говорит Гатилов.
По словам застройщика, сейчас «Лазурный 2» почти достроен. На 2019 год запланирован ввод нескольких многоэтажек, последний дом сдадут в 2020 году.